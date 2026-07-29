교보증권, 내달 3일까지 코스피200 지수 기초자산 월 지급식 ELB 공모

AI 핵심 요약beta
- 교보증권은 29일 코스피200지수 연계 ELB를 8월3일까지 공모한다고 밝혔다.
- 이번 ELB는 3년 만기 원금지급형으로 월지급·6개월마다 조기상환 기회를 제공한다.
- 월 수익률·조기상환 평가에 따라 이자와 원금이 달라지며 예금자 보호 비대상으로 손실·신용위험을 고려해야 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 교보증권은 오는 8월 3일까지 코스피200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 공모한다고 29일 밝혔다.
교보증권에 따르면 이번에 공모하는 ELB는 3년 만기 원금지급형 월 지급식 상품으로, 6개월마다 조기상환 기회가 부여된다.
매월 수익평가일에 기초자산 월 수익 평가 가격이 최초 기준가의 65% 이상이면 월마다 세전 0.55%(연 6.60%)의 수익을 제공한다. 월 수익 평가일에 최초기준가의 65% 미만이면 해당 월에는 수익이 지급되지 않는다.
6개월마다 조기상환 기회가 부여되며, 자동 조기상환 평가일에 기초자산의 자동 조기상환 평가 가격이 최초 기준가의 75% 이상이면 원금을 지급하고 조기상환된다. 만기 평가일에 기초자산의 만기 평가가격이 최초 기준가의 75% 미만인 경우에도 원금이 지급된다.
최소 청약금액은 100만원 이상, 10만원 단위로 가입 가능하며, 자세한 내용은 교보증권 홈페이지 및 MTS 'Win.K'에서 확인할 수 있다.
ELB는 예금자 보호 대상이 아니며, 기초자산의 가격 변동에 따라 약정 수익을 지급받지 못할 수 있다. 또한 중도상환 요청 시 원금 손실 가능성과 함께 발행사의 신용 위험도 고려해야 한다. 교보증권의 신용등급은 한국기업평가 기준 AA- 등급이다.
rkgml925@newspim.com