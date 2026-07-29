김민석 "대전은 AI·과학기술 핵심…충청 '392조 투자' 속도낼 것"

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허태정·박수현 잇달아 면담…"당대표 되면 지역 성장전략 촘촘히 뒷받침"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 더불어민주당 당대표 선거에 출마한 김민석 후보가 대전을 인공지능(AI)·과학기술 기반 산업 전환의 핵심 거점으로 규정하고 충청권에 예정된 392조원 규모의 첨단기업 투자가 신속히 집행될 수 있도록 당 차원의 지원에 나서겠다고 밝혔다.

김 후보는 29일 허태정 대전시장과 박수현 충남지사를 잇달아 만나 대전·충남의 미래산업 전략과 충청권 주요 현안을 논의했다.

29일 이른 오전 김민석 더불어민주당 당대표 후보(왼쪽)가 허태정 대전시장과 대전 서구 둔산동 인근 식당에서 만나 지역 산업 전략을 논의했다. [사진=김민석 후보] 2026.07.29 gyun507@newspim.com

김 후보는 이날 오전 허 시장과 가진 조찬 차담에서 "국가적으로 AI와 산업 대전환이 진행되는 상황에서 과학기술 중심지인 대전의 역할이 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.

이어 "대전이 국가 연구개발의 중심지를 넘어 반도체와 바이오, 드론 등 미래전략산업의 혁신 거점으로 도약해야 한다"며 "중앙정부와 지방정부가 함께 지역 산업과 일자리를 키우는 과정에서 당도 확실한 힘을 보태겠다"고 말했다.

허 시장은 대전이 기존 연구개발 중심 도시의 역할을 산업 성장과 일자리 창출로 연결해야 한다며 AI 혁신 기반 구축에 대한 중앙당의 지원을 요청했다.

김 후보는 이후 충남도청을 찾아 박수현 지사와 면담하고 충청권 첨단기업 투자와 공공기관 이전, 석탄화력발전소 폐지지역 지원 등 현안을 협의했다.

박 지사는 김 후보가 국무총리로 재임할 당시 확정된 충청권 392조원 규모의 기업 투자 가운데 충남 몫이 202조원에 달한다는 점을 강조하며 "이제 가장 중요한 것은 실행 속도"라고 밝혔다.

29일 충남도청을 찾은 김민석 더불어민주당 당대표 후보(왼쪽)가 박수현 지사와 현안을 협의하고 있다. [사진=김민석 후보] 2026.07.29 gyun507@newspim.com

특히 충남도가 투자계획을 조기에 현실화하기 위해 가동 중인 '광속 TF'를 소개하면서 "반도체와 디스플레이, 미래모빌리티 등 충남의 산업 기반을 국가 성장동력으로 연결하려면 당과 정부의 전폭적인 지원이 필요하다"고 강조했다.

이에 김 후보는 "충남은 이미 반도체와 디스플레이 등 첨단산업 기반을 갖춘 만큼 투자 효과가 가장 빠르게 나타날 지역"이라며 "총리 시절 구상한 국가균형발전 전략을 당대표가 돼 더욱 구체적이고 촘촘하게 지원하겠다"고 약속했다.

이들은 2차 공공기관 이전과 석탄화력발전소 폐지지역 지원 특별법 제정, 발전 5개사 통합본사의 충남 유치 필요성에도 공감대를 형성했다.

면담에 동석한 박선원 최고위원 후보도 천안·아산 첨단산업기지와 내포신도시 공공기관 이전, 서해안 관광벨트 조성을 언급하며 당 차원의 지원 필요성을 강조했다.

김 후보는 앞서 지난 27일 조상호 세종시장과 신용한 충북도지사를 만나 행정수도 완성과 오송 K-바이오스퀘어 조성 방안 등을 논의했다.

gyun507@newspim.com