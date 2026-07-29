중기 옴부즈만, 규제혁신 유공자 모집...장관표창 45점 수여

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8월 21일까지 신청

공직자·기업인·단체 대상

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소기업 옴부즈만은 오는 30일부터 다음달 21일 오후 6시까지 '2026년 중소기업 규제혁신 장관표창' 후보자 신청을 받는다고 29일 밝혔다.

포상 대상은 불합리한 규제애로를 발굴·개선하거나 중소기업의 현장 애로 해소와 기업 활력 제고에 성과를 낸 행정·공공기관, 공직자, 기업인과 단체이며 공모와 추천을 거쳐 해당 분야에서 2년 이상 뚜렷한 공로가 있는 후보자를 최종 선정할 예정이다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

포상 규모는 재정경제부 장관표창 5점과 중소벤처기업부 장관표창 40점 등이다.

최종 선정된 유공자에게는 '2026 중소기업 규제혁신 대상' 행사에서 표창을 수여한다. 우수사례도 함께 공개해 규제 개선 성과를 확산할 계획이다.

신청은 중소벤처기업부 옴부즈만지원단 담당 이메일이나 우편을 통해 할 수 있다. 구체적인 신청 요건과 절차는 중소기업 옴부즈만 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최승재 중소기업 옴부즈만은 "어려운 경제 여건 속에서도 혁신을 향해 불합리한 규제를 걷어내는 것이 핵심 과제"라며 "현장에서 규제혁신을 이끈 숨은 유공자를 적극 발굴해 헌신과 성과를 널리 알리겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com