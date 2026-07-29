불광동 359-1 일대 신통기획 확정...3100가구 공급

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연신내역과 은평뉴타운 사이 위치

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 연신내역과 인접한 서울 은평구 불광동 359-1 일대가 재개발을 통해 3100가구 주거단지로 재탄생한다.

서울시는 29일 불광동 359-1 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획(신통기획)을 사업 착수 7개월 만에 확정했다고 밝혔다.

불광동 359-1 일대 조감도 [사진=서울시]

대상지는 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선과 서울 지하철 3·6호선이 지나는 연신내역과 은평뉴타운 사이에 위치했으며 1960년대 형성된 저층 노후 주거지다.

협소한 도로와 급경사지가 많아 보행과 차량 통행이 불편한 지역으로 2017년부터 도시재생사업을 추진해왔다.

대상지는 초등학교와 중학교가 인접하고, 북한산·향림근린공원 등 자연환경이 갖춰져 있다. 경기도 고양시와 은평구를 연결하는 통일로와 연서로가 있고, GTX-E 노선 통과가 예정돼 있다.

서울시는 자치구, 주민, 전문가와 수차례 논의와 계획 조정, 간담회·설명회를 거쳤다.

우선 서울시는 지난 2월 신통기획 후보지로 선정된 불광동 442·445 일대 개발에 대응하는 계획을 수립했다. 3개 단지 정비사업이 완료되면 총 33만8000㎡ 이상 대규모 주거단지로 탈바꿈한다.

교통수요 증가에 대비해 통일로와 연서로 1~2차로 폭을 늘리고 원활한 차량통행을 위해 동서 연결도로를 정비한다. 최대 40m 고저차가 있는 구릉지형에 맞춰 주차장, 주민공동시설을 배치하고 보행약자를 위한 엘리베이터와 완만한 경사로를 설치한다.

단지 중심부에 있는 연광초, 연신중 등 학교가 있는 점을 고려해 어린이공원도 조성한다. 두 학교를 잇는 6m 길이 공공보행통로 2개소를 만든다.

학교 일조 영향을 고려해 연광초, 연신중 주변에는 15층 이하 중·저층 단지를 배치해 교육환경 보호와 함께 북한산 조망을 확보했다.

이번 신통기획 확정으로 서울시는 전체 309개소 중 194개소 신통기획 계획 수립을 마쳤다.

김창규 서울시 도시공간본부장은 "이번 신속통합기획을 통해 불광동 359-1 일대가 교육·자연·교통을 모두 누릴 수 있는 불광2동의 대표 주거단지로 조성되길 기대한다"고 밝혔다.

krawjp@newspim.com