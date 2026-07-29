[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 29일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 평일 오후 4시에 경제뉴스레터 ‘투데이 ANDA’를 배달했다.
- 29일자 뉴스레터에는 증시 폭락·금융노사 교섭지원·연임 개헌 논란·일본 강진·중국산 미사일 이란 수출 기사 등이 실렸다.
- 또한 연예·스포츠 뉴스레터 ‘K스타 월드스타’를 토요일 오후 3시에 주1회 발송한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
29일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲사상 첫 이틀연속 '서킷 브레이커'...코스피 5500도 무너졌다 ▲[단독] 정부, 금융권 콜센터 노조 원하청 교섭 직접 지원…금융사 부담 커진다 ▲'연임 개헌' 논란…김민석 "쟁점화 부적절" 정청래·송영길 "사과해야" ▲구마모토 강진에 日기업 피해 확산...토요타·소니 공장 가동 중단▲"중국산 휴대용 방공 미사일 400기 이란행...첫 물량 수 주 안에 당도" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.