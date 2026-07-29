LG전자, 주당 500원 중간배당…1000억 자사주 연내 소각

2년간 2000억원 주주환원 추진…내년에도 1000억원 추가 시행
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 올해 중간배당으로 보통주와 우선주에 각각 주당 500원의 현금배당을 실시한다.
LG전자는 29일 이사회 결의를 거쳐 중간배당 기준일을 8월 13일로 확정했다고 공시했다. 총 배당금 규모는 약 897억원이며, 지급 예정일은 8월 28일이다.
LG전자는 2024년부터 연간 주당 최소 배당금을 1000원으로 설정하고 주주가치 제고를 위해 중간배당을 시행하고 있다.
아울러 올해 1월 발표한 1000억원 규모의 자사주 매입도 최근 완료했다. 취득한 자사주는 보통주 58만8589주와 우선주 14만1840주로, 연내 전량 소각할 계획이다. 자사주 소각은 유통주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)과 주당순자산(BPS) 개선 효과가 기대된다.
LG전자는 지난해 발표한 기업가치 제고 계획에 따라 향후 2년간 총 2000억원 규모의 주주환원 정책을 추진하고 있으며, 내년에도 1000억원 규모의 추가 주주환원을 실시할 예정이다.
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