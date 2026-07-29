크래프톤, 2분기 매출 1.2조·영업익 4109억원...상반기 최대 실적

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 2분기에 매출 1조2902억과
- 영업이익 4109억을 기록하며 분기 최대 실적을 냈다
- 주요 동력은 PUBG IP 프랜차이즈와 서브노티카2 흥행으로
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 2분기 경영실적으로 매출액 1조2902억원, 영업이익 4109억원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 94.9%, 67.0% 증가한 수치로 분기 기준으로도 최고 실적이다.
실적 호조의 주요 동력은 펍지(PUBG) 지식재산권(IP) 프랜차이즈와 신작 서브노티카 2였다. PUBG IP 프랜차이즈의 상반기 매출은 전년 동기 대비 25% 증가했다.
5월 얼리 액세스로 출시한 서브노티카 2는 22일 만에 판매량 500만 장을 돌파했으며 스팀에서 긍정적 평가를 받았다. 서브노티카 IP 전체의 상반기 매출은 2325억원이었다.
플랫폼별로는 모바일 1조1537억원, PC 9242억원, 기타 5460억원, 콘솔 377억원의 매출을 올렸다. PC 플랫폼은 배틀그라운드의 제노포인트, PAYDAY 등 모드와 스텔라 블레이드 협업 콘텐츠 '이브 컨더'가 이용자 활성화를 이끌었다.
서브노티카 2 출시로 2분기 PC 매출이 처음으로 5000억원을 넘어섰다. 콘솔 플랫폼은 서브노티카 2의 흥행으로 2분기 매출이 전년 동기 대비 143% 증가했다. 모바일에서는 배틀그라운드의 신규 X-Suit '피닉스트라'가 역대 최대 일매출을 기록했다.
크래프톤은 PUBG IP를 다양한 게임플레이와 콘텐츠가 결합되는 플랫폼으로 확장하고 있다. PC에서는 하반기에도 모드를 지속 선보이고 자동차·K-POP에 이어 글로벌 애니메이션 IP까지 협업 영역을 넓힌다.
모바일에서는 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 생태계를 확대하기 위해 창작 툴을 고도화하고 나루토·스파이더맨 등 글로벌 IP를 활용한 UGC를 늘린다. 신규 재화인 WOW 토큰을 통해 인맵 구매와 창작자 보상 기회도 확대할 계획이다.
8월 게임스컴 2026에서 2027년까지 출시를 목표로 하는 신작 5종을 공개한다. PUBG IP 기반 신규 프로젝트를 최초로 선보이고 'NO LAW', '프로젝트 제타', '에이지 트위스터', '타래: 언바운드'를 함께 공개한다.
주주환원도 강화한다. 상반기에 3000억원 규모의 자기주식을 취득하고 996억원 규모의 감액 배당을 완료했으며 신규 취득분과 기보유분을 합산한 3362억원 규모의 자기주식을 소각했다. 3분기에는 자기주식 1,000억원을 추가 취득한 뒤 전량 소각하기로 했다.
2분기에도 호실적은 기록한 크래프톤은 상반기 매출 2조 6616억원, 영업이익 9725억원을 기록했다. 매출과 영업이익 모두 반기 기준 최고치를 경신했으며 전년 동기 대비 각각 73.3%, 38.3% 증가했다.
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