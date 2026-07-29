정청래 "조 의장, '연임 개헌' 원론적 이야기가 이렇게 비화될 줄 몰랐을 것"

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"헌법 128조, 대통령 연임 현직 효력 없어"

"신천지 개입설 의혹 제기, 중대한 해당 해위"



[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 29일 조정식 국회의장의 현직 대통령 연임 개헌 발언과 관련해 "국회의장이 원론적으로 국민들의 뜻을 따르겠다고 얘기한 것이고 이렇게 비화될 줄 몰랐을 것"이라며 "기자들에게 낚인 것 같다"고 말했다.

정 후보는 이날 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "대한민국 모든 국민은 헌법을 준수해야 한다"며 "128조에 대통령의 임기 연장, 중임이든 연임이든 그것은 그 헌법을 제안할 당시에 현직 대통령은 효력이 없다고 이미 돼 있다"고 말했다.

정청래 더불어민주당 당대표 후보가 23일 전남광주통합특별시의회 광주청사 기자실에서 취재진과 간담회를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 정 후보는 "국회의장실에서도 추후에 국회의장이 말한 것은 그런 의미가 아니라고 해명을 했다"고 설명했다.

그러면서 정 후보는 "조 의장이 디테일이 좀 약한 것 같다"며"저 같으면 '그것은 헌법 128조상 불가능한 일'이라고 했을 것이다. 이렇게 얘기했으면 깔끔하게 정리됐을 것이다"라고 말했다.

'신천지 전당대회 개입설'과 관련해선 "국민들에게 '민주당이 그런 일이 없다'고 발표하기 위해서라도 조사는 불가피하다고 본다"고 주장했다.

계속해서 정 후보는 "(신천지 개입설 의혹 제기를) 선거 전략으로 했든 무엇으로 했든 대단히 부적절하다. 근거를 못 대고 있지 않은가. 그러면 깨끗하게 사과할 일"이라며 "사과하고 있지 않기 때문에 이건 중대한 해당 행위"라고 비판했다.

seo00@newspim.com