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李 국빈 방문 계기, 한·브 기업인 협력…무역·투자·항공·헬스 MOU 7건

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  • 이재명 대통령이 28일 브라질에서 한-브라질 비즈니스 라운드 테이블을 열어 양국 기업 간 7건의 MOU를 체결했다.
  • 양국 기업들은 항공·희토류·AI·헬스케어·산업기술·단백질 공급망 등 유망 산업 분야에서 공동 개발과 공급망 협력을 확대하기로 했다.
  • 참석자들은 AI 혁명과 공급망 재편 속에 제조·인프라·첨단산업·소비재·유통 분야에서 협력을 고도화해야 한다는 데 공감했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한-브라질 비즈니스 라운드 테이블
양국 정부 인사·기업 총수들 참석
희토류 공급망·항공기 개발 협력
SK바이오팜, AI·헬스케어 MOU

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 브라질 국빈 방문을 계기로 마련된 28일(현지시간) 한-브라질 비즈니스 라운드 테이블에서 양국 주요 기업들이 7건의 업무협약(MOU)을 맺었다. 

한-브라질 양국 기업들은 투자와 희토류, 분야를 포함해 협력의 지평을 넓히기로 했다.

김용범 청와대 정책실장은 이날 브라질 현지 상파울루 하얏트 호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스 라운드테이블 결과 브리핑에서 이같이 밝혔다. 

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질 브라질리아 대통령 관저인 아우보라다 궁에서 열린 공동언론발표를 마치고 손가락 하트 포즈를 취하며 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=KTV]

◆KAI, 상업용 항공기·미래 모빌리티 공동 개발 협력

비즈니스 라운드 테이블에는 이 대통령과 베라우두 아우키민 브라질 부통령을 비롯한 두 나라 정부 주요 인사와 함께 기업 총수·최고경영자(CEO) 30여 명이 참석했다.

대한무역투자공사(KOTRA·코트라)는 우선 유망 산업 분야의 비즈니스 기회를 공동 발굴해 양국 간 무역·투자 협력을 증진하고 기업 매칭과 투자 유치·시장 정보 교류를 확대하는 내용의 MOU를 갱신했다.

한국항공우주산업(KAI)은 브라질 항공기 제조업체 엠브라에르와 신기술 분야 연구·개발(R&D) 협력 기회 모색을 위한 MOU를 체결했다. 상업용 항공기와 구조물, 미래 항공 모빌리티 분야에서 공동 개발 프로젝트 협력을 시작한다는 방침이다.

포스코인터내셔널은 브라질 미티오릭(Meteoric)과 희토류 원료의 안정적인 조달과 공급망 확보를 위한 MOU를 맺었다. 공동 프로젝트를 개발하고 장기 구매 계약(off-take)을 맺을 전망이다.

◆SK바이오팜, AI·헬스케어 협력 MOU 

SK바이오팜은 브라질 유로파마(Eurofarma)와 합작 법인(Mentis Care)을 통한 인공지능(AI)·헬스케어 분야 협력을 위한 MOU를 맺었다. 희귀 뇌전증 분야 약물 개발에 대한 협력을 시작한다. MOU 기한은 최대 3년이며 실제 사업화와 권리 배분은 별도로 합의가 필요하다.

한국산업기술진흥원(KIAT)은 산업기술 협력 MOU 2건을 체결했다. 하이랜드푸드는 단백질 제품 공급망 구축을 위한 MOU를 맺었다. 

김 실장은 "이번 라운드 테이블에서 참석자들은 AI 혁명과 공급망 개편의 시대를 맞아 양국 간 협력을 고도화할 필요가 있다는 데 공감했다"며 "참석자들은 제조·인프라와 첨단산업, 소비재·유통 3가지 분야를 중심으로 새로운 협력 가능성을 모색했다"고 밝혔다.

pcjay@newspim.com

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대한변협, 윤석열 변호사 자격 취소 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 29일 법조계에 따르면 대한변호사협회는 전날 윤 전 대통령의 변호사 등록을 취소했다. 앞서 법무부가 변협에 등록취소를 명령한 데 따른 것이다. 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 변호사법 제5조는 '금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 않기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 자'를 변호사 결격사유로 규정한다. 같은 법 제18조는 '변협은 변호사가 제5조에 따른 결격사유에 해당하는 경우 변호사의 등록을 취소해야 한다'고 정하고, 제19조는 법무부 장관이 등록 변호사가 결격사유에 해당한다고 판단되면 변협에 등록취소를 명령해야 한다고 정하고 있다. 대법원은 지난 9일 특수공무집행방해 등 혐의를 받는 윤 전 대통령에 대해 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 지난해 1월 공수처의 체포영장 집행 방해 혐의, 비상계엄 선포 전 일부 국무위원의 심의권을 침해한 혐의 등으로 기소됐다.   hong90@newspim.com 2026-07-29 10:59
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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