성수 삼표레미콘 부지, 최고 81층 업무복합단지 심의 확정...내년 착공

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28일 서울시 13차 건축위 안건 통과

삼표레미콘 부지, 공동주택 403가구·오피스텔 61실 공급

서울지방병무청역 역세권 공공임대 328가구 등 1233가구 조성

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 성수동 삼표레미콘 부지가 지상 81층 규모 글로벌 업무복합단지로 재탄생한다. 서울지방병무청 역세권에는 1233가구 주택이 공급된다.

서울시는 지난 28일 제13차 건축위원회에서 ▲성수동1가 683번지 복합용지 개발사업(삼표레미콘 부지) ▲병무청역세권 장기전세주택 건립사업 ▲서울창조산업허브 조성사업 등 3개 안건을 통과시켰다고 29일 밝혔다.

성수동 삼표 레미콘부지 조감도 [사진=서울시]

삼표레미콘 부지는 기존 산업시설 공간에서 첨단 업무와 주거, 숙박, 문화기능이 갖춰진 글로벌 업무복합단지로 조성된다.



부지에는 지상 81층 규모 주거동과 지상 53층 규모 업무복합동을 조성해 공동주택 403가구, 오피스텔 61실, 호텔 130실을 공급한다. 사업은 2027년 착공해 2032년 준공을 목표로 한다.

건물은 탄소중립 설계와 스미트빌딩 시스템으로 에너지 효율을 높인다. 저층부는 시민 누구나 이용할 수 있는 공유공간과 문화시설을 배치하고, 서울숲과 한강, 응봉산을 연결하는 보행녹지축을 조성한다.

서울시는 약 6081억원 규모 공공기여를 활용해 용비교 램프, 성수대교 북단 직결램프를 설치하고, 서울시 유니콘 창업허브도 조성할 계획이다.

서울 영등포구에 위치한 신림선 서울지방병무청역 일대 역세권에는 공공임대주택 328가구를 포함해 총 1233가구 규모 주거단지가 만들어진다.

부지에는 지하 6층, 지상 42층 규모 공동주택이 들어서며 단지에는 공공임대와 분양주택을 배치한다. 단지 내 약 3850㎡ 규모 공원, 서측에는 연도형 상가, 동측에는 폭 11m 도로를 신설하는 등 근린생활시설과 주민공동시설도 조성한다.

서울 남산 일대에는 서울창조산업허브를 구축한다. 서울창조산업허브는 지하 4층, 지상 3층 규모 공연장과 전시실, 교육연구시설, 근린생활시설을 갖추며 2027년 완공을 목표로 추진한다.

서울창조산업허브는 도시계획조례 개정에 따라 건물 높이를 약 15m까지 높인다. 이를 통해 실내 층고를 확보하고 개방감과 환기 성능을 높였다.

명노준 서울시 주택실장은 "이번 심의 통과로 역세권 대규모 주택 공급과 서울의 미래 성장동력을 확보하는 발판을 마련했다"면서 "성수와 남산 일대를 시민과 국내외 기업 등을 위한 열린 미래형 거점으로 차질 없이 조성해 나가겠다"고 말했다.

krawjp@newspim.com