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버스 속도 20% 높이고 전용로는 2배로…BRT 전국 확장

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AI 핵심 요약

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  • 국토교통부 대광위가 29일 제2차 BRT 종합계획을 확정·고시했다
  • 향후 5년간 지방 대도시권 BRT 투자 확대와 전용 주행로를 707㎞로 늘리기로 했다
  • 2030년까지 친환경버스 비중 50%·자율주행 노선 18개로 확대해 광역교통망 핵심축으로 육성하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

38개 노선에 1조6000억원 투입
지방권에 국비 77% 배정
버스 속도 25㎞로 높이고
자율주행 노선 18개로 확대

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 향후 5년간 간선급행버스체계의 주행 속도와 정시성을 높이고 지방 대도시권 투자를 대폭 확대한다.

제2차 간선급행버스체계 종합계획 5대 분야 14개 과제 [자료=국토교통부]

29일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 '대광위')는 향후 5년간 간선급행버스체계(BRT)의 정책 방향과 추진 과제를 담은 '제2차 간선급행버스체계 종합계획'을 확정·고시했다고 밝혔다.

BRT 종합계획은 '간선급행버스체계의 건설 및 이용에 관한 특별법'에 따라 수립하는 법정계획이다. 기존에는 10년 단위로 마련했지만 이번부터 5년 단위 계획으로 전환됐다.

이번 계획의 비전은 '국민의 일상을 더 가깝고 편리하게 연결하는 BRT'다. 정부는 2030년까지 ▲BRT 전용 주행로 2배 확대 ▲전국 버스 통행속도 20% 향상 ▲친환경 수소·전기버스 비중 50% 이상 확대 ▲자율주행 BRT 노선 3배 확충 등 4대 목표를 추진한다.

◆ 전용 주행로 351㎞→707㎞…38개 노선 구축

전국 BRT 전용 주행로는 현재 351㎞에서 2030년 707㎞로 늘어난다. 전국 버스의 평균 통행속도도 시속 21㎞에서 25㎞로 높인다.

정부는 2030년까지 총사업비 1조6000억원을 투입해 전국에 38개 BRT 노선을 구축할 계획이다. 국비는 5300억원 규모로 지방권에 4076억원, 수도권에 1205억원을 투입한다. 국비 기준 지방권 비중은 77%, 수도권은 23%다.

기존 교통 인프라 투자가 인구가 밀집한 수도권에 집중됐다면 이번 계획은 지방 대도시권 투자를 확대해 지역 간 교통 격차를 완화하는 데 초점을 맞췄다.

공항과 철도역, 버스터미널 등 주요 교통 거점과의 연계도 강화한다. 인천 영종대로는 인천국제공항, 경남 부산진해~신호 구간은 가덕도신공항, 대구 아양신암로는 대구공항과 연결한다.

인천 독배로는 KTX 송도역과 수도권광역급행철도(GTX)-B, 경남 3·15대로는 KTX 창원역, 충남 공주~세종 구간은 KTX 공주역과 연계할 계획이다.

◆ 창원~부산·오송~세종 등 광역 통행망 확충

기존 도심 BRT를 인접 도시까지 연결해 광역 통행의 편의성도 높인다. 신규 사업으로는 경남 창원시 진해구 용원교차로에서 부산 강서구 신호대교와 하단역을 거쳐 대티역까지 잇는 20.3㎞ 구간이 추진된다.

충북 오송역에서 세종국회의사당까지 이어지는 24㎞ 구간과 충북 청주 동남종점에서 세종 버스터미널을 연결하는 44.5㎞ 구간도 신규 사업에 포함됐다.

계속사업으로는 서울 송파구 복정역에서 경기 성남시 오리역·남한산성입구까지 이어지는 20.7㎞ 구간과 경남 창원시 성산구 가음정사거리~부산진해구 용원교차로 31㎞ 구간, 세종 버스터미널~천안아산역 53.8㎞ 구간 등이 추진된다.

서울 강남·송파 BRT는 세곡·내곡·위례 등 주거지역을 연결한다. 부산 신호~하단 구간은 에코델타시티, 광주 운암~각화 구간은 운암·두암·각화 지역과 연계한다.

◆ 친환경버스 50%·자율주행 노선 18개로 확대

정부는 BRT의 정시성과 이용 편의도 개선한다. 무장애 정류장 표준을 마련하고 승강장과 차량 사이의 단차를 줄이는 한편 저상버스 도입을 확대한다.

인공지능(AI)을 기반으로 운영·관제 체계를 고도화하고 BRT 서비스 평가 결과를 재정 지원과 연계하는 성과관리 체계도 구축한다. 이용자가 체감하는 서비스 수준을 높이고 교통약자를 포함한 모든 국민의 이동권을 강화한다는 방침이다.

수소·전기버스 비중은 현재 26%에서 2030년 50% 이상으로 확대한다. 자율주행 BRT 노선도 6개에서 18개로 늘리고 정밀 운행과 실시간 관제 기술, 신교통형 차량 개발을 추진한다.

김용석 대광위원장은 "제2차 BRT 종합계획은 단순한 버스 인프라 확충을 넘어 5극3특을 연결하는 광역교통망의 핵심 축으로 BRT를 육성하는 중장기 청사진"이라며 "광역권 간 연계와 주요 거점과의 환승 체계를 고도화해 국민이 더욱 빠르고 편리하게 이동할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

이어 "친환경·자율주행을 접목한 미래형 BRT를 지속해서 구축해 국민의 이동권을 높이고 국가 균형성장과 탄소중립 실현에도 기여하겠다"고 덧붙였다. 

chulsoofriend@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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