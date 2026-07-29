'강북구 오피스텔 여성 살해' 50대, 마약 간이검사 '양성'

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 서울 강북구 오피스텔에서 여성 살해 혐의로 붙잡힌 50대 남성에게서 마약 양성 반응이 나왔다.

29일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 살인·마약류관리법 위반 혐의를 받는 50대 남성 A씨에 대한 마약 간이시약 검사 결과 필로폰과 대마 양성 반응을 확인했다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

A씨는 전날 오전 1시 40분쯤 강북구 수유동 오피스텔 방에서 50대 여성에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의로 긴급체포됐다. 사건 현장에서는 대마·필로폰 등 마약류로 추정되는 물질도 발견됐다.

A씨는 경찰 조사에서 마약 투약 사실 자체는 인정하면서도, 투약 일시나 장소 등에 관한 것은 진술하지 않고 있는 것으로 알려졌다. 살인 혐의에 관해서도 일체 진술을 거부하는 것으로 전해졌다.

현재까지 A씨와 피해자는 가족이나 동거 관계는 아닌 것으로 파악됐지만, 경찰은 범행이 관계성 범죄일 가능성을 열어두고 수사 중이다.

경찰은 이르면 이날 A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.

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