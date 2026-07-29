컴투스 '제우스', 배우 박지현과 캐릭터 '판도라' 제작기 공개

페이셜 캡처 기술로 실제 연기의 표정과 감정을 담아

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 퍼블리싱하고 에이버튼이 개발 중인 다중접속역할수행게임(MMORPG) '제우스: 오만의 신'이 핵심 캐릭터 '판도라' 제작 과정을 담은 메이킹 영상과 배우 박지현의 인터뷰를 공개했다.

공식 유튜브 채널을 통해 선보인 영상에는 박지현이 판도라를 처음 마주한 소감과 캐릭터 해석 과정, 페이셜 캡처 및 목소리 연기 현장이 담겼다. 판도라는 게임 내에서 플레이어를 맞이해 여정을 함께하는 인물로 세계의 비밀과 주요 사건으로 플레이어를 이끌며 서사 전개에 따라 내적 변화를 겪는 캐릭터다.

컴투스가 퍼블리싱하고 에이버튼이 개발 중인 다중접속역할수행게임(MMORPG) '제우스: 오만의 신'이 핵심 캐릭터 '판도라' 제작 과정을 담은 메이킹 영상과 배우 박지현의 인터뷰를 공개했다. [사진= 컴투스]

박지현은 페이셜 캡처 기술로 실제 연기의 미세한 표정과 감정을 담았으며 목소리 연기를 통해 캐릭터의 성격과 내면을 구체화했다. 박지현은 "촬영하면서 표현했던 표정과 감정이 그대로 담겨 판도라가 실제로 살아 있는 것처럼 느껴졌다"고 말했다.

개발진은 배우의 연기가 게임에서 자연스럽게 전달되도록 표정과 움직임을 세밀하게 조율했다. 박지현의 다양한 작품 속 이미지를 레퍼런스로 활용해 배우 특유의 차분하고 섬세한 분위기를 살리면서 게임의 세계관과 어우러지는 판도라를 완성했다.

박지현은 "'판도라라면 어떤 마음이었을까'를 계속 생각하면서 연기했다"며 "밝은 분위기를 지녔지만 지나치게 발랄하거나 가볍게 보이지 않도록 톤과 감정을 조절했다"고 설명했다.

게임을 즐기는 박지현은 자신이 연기한 캐릭터를 실제 게임에서 직접 만난 것이 특별했다고 전했다. '제우스: 오만의 신'은 올해 3분기 출시 예정이다.

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