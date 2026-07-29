전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.29 (수) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

개미 1.5조 '매도 폭탄'…코스피 장중 6000선 붕괴

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 코스피가 29일 개인 매도세로 하락 전환하며 장중 6000선을 재이탈했다.
  • 반도체 대형주는 삼성전자는 상승했지만 SK하이닉스 등은 하락하는 혼조세를 보였다.
  • SK하이닉스가 사상 최대 실적을 냈지만 전망치 미달과 투자심리 냉각으로 주가 상승은 제한됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자 2.50%↑·SK하이닉스 2.77%↓

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 전날 10% 가까이 폭락했던 코스피가 장 초반 반등에 성공하는 듯했지만 개인 매도세가 쏟아지며 다시 하락 전환했다. SK하이닉스의 사상 최대 실적 발표에도 반도체주가 혼조세를 보인 가운데 코스피는 장중 6000선을 다시 내줬다.

29일 한국거래소에 따르면 오전 10시 24분 기준 코스피는 전 거래일보다 9.79포인트(0.16%) 오른 6033.45에 거래되고 있다. 장 초반 1~2%대 상승 출발했던 지수는 장중 한 때 5949.67까지 밀리기도 했다.

수급은 개인의 차익 실현이 두드러졌다. 유가증권시장에서 개인은 1조5778억원을 순매도한 반면 기관은 1조4586억원, 외국인은 817억원을 순매수했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 29일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 달러/원, 코스피, 코스닥 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 65.45포인트(1.09%) 오른 6089.11에, 코스닥 지수는 7.86포인트(1.11%) 오른 713.71에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1455.00원에 거래 중이다. 2026.07.29 ryuchan0925@newspim.com

반도체 대형주도 종목별로 엇갈렸다. 삼성전자는 2.50% 오른 22만5000원, 삼성전자우는 2.59% 오른 16만2300원에 거래되며 상승세를 유지했다.

반면 SK하이닉스는 장 초반 강세를 모두 반납하고 2.77% 내린 150만7000원으로 하락 전환했다. 삼성전기(-0.90%), SK스퀘어(-1.08%), 삼성생명(-1.40%), 삼성물산(-2.13%)도 약세를 나타냈다.

이날 SK하이닉스는 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 60조5426억원으로 지난해 같은 기간보다 557.2% 증가한 사상 최대 실적을 기록했다고 공시했다.

매출은 79조3187억원으로 256.8% 증가했고 상반기 누적 매출은 131조8950억원, 영업이익은 98조1529억원으로 반기 기준 최대 실적을 경신했다.

다만 2분기 영업이익이 시장 전망치를 소폭 밑돈 데다 전날 급락에 따른 변동성이 이어지면서 실적 호재가 주가 상승으로 이어지지는 못하는 모습이다.

한지영 키움증권 연구원은 "투자 심리가 여전히 냉각된 상태이기 때문에 일시적으로 해당 레벨을 터치하거나 이탈할 가능성 자체는 존재한다"고 분석했다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
대한변협, 윤석열 변호사 자격 취소 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 29일 법조계에 따르면 대한변호사협회는 전날 윤 전 대통령의 변호사 등록을 취소했다. 앞서 법무부가 변협에 등록취소를 명령한 데 따른 것이다. 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 변호사법 제5조는 '금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 않기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 자'를 변호사 결격사유로 규정한다. 같은 법 제18조는 '변협은 변호사가 제5조에 따른 결격사유에 해당하는 경우 변호사의 등록을 취소해야 한다'고 정하고, 제19조는 법무부 장관이 등록 변호사가 결격사유에 해당한다고 판단되면 변협에 등록취소를 명령해야 한다고 정하고 있다. 대법원은 지난 9일 특수공무집행방해 등 혐의를 받는 윤 전 대통령에 대해 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 지난해 1월 공수처의 체포영장 집행 방해 혐의, 비상계엄 선포 전 일부 국무위원의 심의권을 침해한 혐의 등으로 기소됐다.   hong90@newspim.com 2026-07-29 10:59
사진
서영교 "형소법 오늘 법사위 의결" [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 검찰의 직접수사권을 전면 폐지하고 중대범죄수사청(중수청)으로 이관하는 형사소송법 개정안을 29일 법사위 전체회의에서 의결하겠다고 밝혔다. 아울러 정치권에서 불거진 '대통령 연임 개헌' 논란에 대해 4년 중임제 개헌 필요성에는 공감하면서도 현직 대통령 적용에는 선을 그었다. 서 의원은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 전날 밤 법안심사소위를 통과한 형소법 개정안의 주요 내용과 법안 처리 방침을 전했다. 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 서영교 위원장이 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 서 의원은 이번 개정안에 대해 "검사는 기소, 공소유지, 영장청구권으로 경찰을 견제하고 인권을 보호하는 원래의 역할로 돌아가는 것"이라며 "검찰이 했던 오욕의 역사를 정리하는 법안"이라고 했다. 개정안 처리에 반발하며 소위장에서 퇴장한 국민의힘을 향해서는 "국민 세금을 받았으면 열심히 일을 해야 하는데 일 안 하고 나갈 핑계만 찾았다"고 비판했다. 개정안의 구체적 내용과 관련해서는 "검사가 하던 수사는 한국판 FBI인 중수청으로 이관되고, 검사는 수사결과가 미진할 경우 경찰에 '보완수사'를 요구할 수 있다"고 설명했다. 서 의원은 경찰이 보완수사 요구를 정당한 이유 없이 이행하지 않으면 검사가 징계나 수사관 교체를 요구할 수 있고, 피해자 역시 이의제기를 통해 수사관 교체나 중수청 보완수사를 요청할 수 있게 조치했다고 부연했다. 또한 "아동학대, 가정폭력, 성범죄 등 7대 약자 대상 범죄는 개별 특별법을 통해 전건 송치되도록 보완책을 갖췄다"며 "피해자 권리를 한층 두텁게 보호하는 진화된 법안"이라고 강조했다. 정성호 법무부 장관의 사의 표명설에 대해선 "정식 사의 표명이 아니다"라며 "공소청과 중수청이 출범할 때까지 장관으로서 역할을 마무리해야 한다"고 밝혔다. 서 의원은 전날 조정식 국회의장의 '대통령 연임 개헌' 언급으로 유발된 논란에 대해 "과도한 해석"이라고 잘라 말했다. 다만 개인적 견해를 전제로 "기존 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 개헌 자체는 필요하다고 생각한다"면서도 "개헌을 하더라도 현직 이재명 대통령에게 적용되지 않도록 가는 것이 맞다"고 분명한 경계를 설정했다. allpass@newspim.com 2026-07-29 10:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동