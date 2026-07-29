김해시, 화포천서 멸종위기 Ⅱ급 가시연 군락 발견…서식지 관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 29일 한림면 화포천서 멸종위기 가시연 군락을 확인했다
- 가시연은 서식지 감소로 개체가 줄어 멸종위기 Ⅱ급 야생생물로 지정됐다
- 김해시는 가시연 개화·생육과 수환경을 관찰하며 서식지 훼손을 막기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 한림면 장방리 화포천에서 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 가시연 군락을 확인하고 서식지 관리에 나섰다.
시는 장재교 인근 화포천에서 가시연 군락을 확인했다고 29일 밝혔다. 가시연은 수련과의 한해살이 수생식물로 수심이 얕고 물의 흐름이 느린 연못이나 습지에 서식한다. 서식지 감소와 수환경 변화로 개체수가 줄어 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정돼 있다.
현재 군락에서는 둥글고 큰 잎이 수면을 넓게 덮고 있으며 잎 표면과 가장자리에 가시가 촘촘히 돋아 있다. 잎 사이로는 꽃자루가 수면 위로 올라와 보라색 꽃잎과 붉은빛 꽃받침이 확인된다.
시는 가시연의 개화와 생육 상태, 주변 수환경 변화를 지속적으로 관찰하고 서식지 훼손 요인을 막기 위한 현장 관리도 이어간다.
시 관계자는 "이번 가시연 군락 확인은 화포천의 우수한 생태환경과 생물 다양성을 보여주는 사례"라며 "안정적으로 유지될 수 있도록 생육 상태와 주변 환경을 계속 살펴보겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com