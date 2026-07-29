민주당 경북도당위원장 선거...이정훈·오중기·정용채·조원희 4파전

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 29일 경북도당위원장 선거에 4명 후보 등록을 마쳤다.
- 경북도당은 31일 토론회와 8월 9일 당원대회에서 최종 당선자를 결정한다.
- 권리당원·대의원은 8월 7~9일 투표를 진행해 차기 지도부를 선출한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
권리당원, 내달 7~8일 ARS투표…전국대의원, 내달 7~9일 온라인 투표
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 더불어민주당 경북도당위원장 선거에 4명의 후보가 등록을 마치고 경합에 들어갔다.
29일 민주당 경북도당에 따르면 지난 27~28일 이틀간 경북도당 위원장 후보 공모를 실시한 결과 ▲기호 1번 이정훈(전 더불어민주당 당 대표 경북 특보) ▲기호 2번 오중기(전 청와대 균형 발전 선임 행정관) ▲기호 3번 정용채(현 경북도의원) ▲기호 4번 조원희(현 더불어민주당 비례대표 국회의원 후보) 등 모두 4명이 후보 등록을 마쳤다.
후보 등록이 마감됨에 따라 경북도당 선거관리위원회는 오는 31일 오후 2시 경북도당 대회의실에서 언론사 초청 후보자 토론회를 현장 생중계로 진행한다. 이어 오는 8월 9일 오후 2시 대구 인터불고 엑스코 그랜드볼룸에서 열리는 경북도당 당원대회에서 최종 당선자를 결정하게 된다.
권리당원은 8월 7~8일 이틀간 ARS 투표를 진행하고 전국 대의원은 8월 7~9일 경북도당 당원대회 투표 종료 선언까지 온라인 투표를 실시하며 휴대전화 본인 인증을 통한 선호 투표 방식으로 도당 위원장을 선출하게 된다.
이어 오후 4시부터 당 대표 및 최고위원 후보자 합동 연설회가 개최되고 전국 시도당 순회 합동 연설회를 거쳐 오는 8월 17일 전국당원대회에서 더불어민주당을 이끌어 갈 차기 지도부를 선출하게 된다.
김규호 도당 선거관리위원장은 "오는 2028년 총선 승리의 토대를 마련하고 경북 민주당의 미래를 이끌어 갈 리더를 뽑는 중요한 선거인 만큼 경북 당원 여러분의 많은 참여를 바란다"며 "당헌당규에 입각한 공정한 선거가 될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com