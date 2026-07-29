'선크림부터 쿨링팩까지'…11번가, 1만원 미만 여름용품 판매

AI 핵심 요약beta
- 11번가가 29일 1만원 미만 여름용품 모은 9900원샵을 선보였다
- 선크림·수딩젤·냉감의류·제습제·방충용품 등 다양한 필수품을 판매했다
- 9900원샵 전 상품은 구매수량과 관계없이 무료배송했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가가 1만원 미만 가격대 상품을 모아 판매하는 '9900원샵'을 통해 자외선 차단용품, 냉감용품, 제습용품, 방충용품 등 여름철 필수 상품들을 선보인다고 29일 밝혔다.
자외선 차단 제품으로는 벨로코이 히아루로닉 시카 선크림(50ml, 9000원)과 리코셀 제주 알로에 수딩 젤(300ml×3개입, 8000원대)을 판매한다. 자동 양우산(6000원대)과 테크니컬 멀티 스카프(6000원)도 구비했다.
냉감용품으로는 데이리프 여름 아이스 쿨 반바지(7000원대), 에어로쿨 라운드 티셔츠(6000원대), 모자에 넣어 열감을 낮추는 모자 아이스 쿨링팩(6000원대), 목 부분을 감싸는 어나더 쿨링 아이스 넥밴드(5000원대) 등이 있다.
제습용품으로는 옷걸이형 습기타파 제습제(200g×10개입, 9000원대), 홈블리 와이드 제습제(570ml×9개입, 9000원대), 허브플러스 규조토 습기 제거 스틱(3개, 9000원대)을 판매한다.
방충용품으로는 DIY 셀프 모기 스크린, 방충망 보수 스티커, 살림백서 플라이스틱 끈끈이 트랩, 무무스가드플러스 모기·진드기 기피제 등을 갖췄다.
9900원샵은 구매수량과 관계없이 전 상품을 무료배송으로 제공한다.
kji01@newspim.com