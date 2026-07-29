센서뷰, 미국 유통사와 드론용 RF 인터커넥트 공급 협의

AI 핵심 요약beta
- 센서뷰가 29일 미국 유통기업과 UAV용 RF 공급 협의했다.
- 초유연 RF 케이블은 곡률반경 1.5mm로 공간 제약에 강하다.
- 센서뷰는 9월 전시회서 기술 공개하고 사업 확장에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고주파 RF 솔루션 기업 센서뷰가 미국 서부에 본사를 둔 글로벌 RF·전자부품 유통기업과 무인항공기(UAV) 및 드론용 초유연 RF 인터커넥트 제품의 공급을 위한 협의를 진행 중이라고 29일 밝혔다.
이번 협의는 올해 초 체결한 글로벌 RF 인터커넥트 공급 협력의 후속 프로젝트로, 센서뷰의 초유연 RF 케이블과 커넥터를 글로벌 주문형 공급망에 적용하기 위한 구체적인 사업화 단계다.
회사에 따르면 협의 대상 제품은 센서뷰가 독자 기술로 개발한 초유연 RF 케이블로, 최소 곡률반경 1.5mm를 구현한 것이 특징이다. 일반적인 RF 케이블보다 훨씬 작은 곡률에서도 안정적인 전기적 특성을 유지할 수 있어 협소한 공간에서도 자유로운 배선이 가능하다.
UAV와 드론은 기체 내부 공간이 제한적인 동시에 고주파 신호를 안정적으로 전송해야 하는 특성상 RF 인터커넥트의 성능이 시스템 신뢰성을 좌우하는 핵심 요소다. 센서뷰의 초유연 RF 케이블은 급격한 굴곡 환경에서도 우수한 전기적 특성을 유지해 기체 설계 자유도를 높이고 시스템 소형화에 기여할 수 있다.
협의 대상인 글로벌 유통사는 고객의 요구 사양에 맞춰 케이블을 신속하게 조립·공급하는 주문형 공급 시스템을 운영하고 있으며, 전 세계 항공우주, 방산, 시험·계측, 산업용 장비 등 다양한 분야의 고객에게 RF 인터커넥트 솔루션을 공급하고 있다. 센서뷰는 자사의 케이블과 커넥터가 해당 공급 체계에 적용될 경우 글로벌 고객 네트워크를 기반으로 다양한 산업 분야의 맞춤형 수요에 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
양사는 오는 9월 미국 라스베이거스에서 열리는 글로벌 전시회에서 센서뷰의 초유연 RF 인터커넥트 제품을 선보일 예정이다. 이를 계기로 글로벌 고객사를 대상으로 제품 성능과 차별화된 기술 경쟁력을 소개하고 신규 고객 발굴 및 사업 기회 확대에 나설 계획이다.
최근 글로벌 UAV 및 드론 시장은 국방뿐 아니라 산업 자동화, 물류, 시설 점검 등 다양한 분야로 활용 범위가 확대되며 빠른 성장세를 이어가고 있다. 이에 따라 협소한 공간에서도 고성능을 유지할 수 있는 RF 인터커넥트에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있다.
센서뷰는 이번 협의를 시작으로 글로벌 주문형 RF 인터커넥트 공급망 내 제품 포트폴리오를 지속 확대하는 한편, UAV 및 드론을 비롯해 항공우주, 방산, AI 데이터센터, 시험·계측 등 다양한 산업 분야로 사업 영역을 넓혀 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com