롯데마트, 30일부터 '8월 통큰데이' 신선식품 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트가 29일 8월 통큰데이 행사를 30일부터 열었다.
- 과일·채소·수산·축산·생활용품을 대폭 할인 판매했다.
- 햇건고추 사전예약과 앱 쿠폰 행사도 함께 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데마트가 30일부터 4일간 '8월 통큰데이' 행사를 진행한다고 29일 밝혔다. 여름방학 시즌을 맞아 가족 단위 고객들의 집밥 수요에 대응하기 위해 신선식품과 가공식품, 생활용품 등을 할인 판매한다.
과일 코너에서는 연두사과를 행사카드 결제 시 8990원(4000원 할인), 복숭아는 1000원 할인을 제공한다. 채소는 농림축산식품부와 연계한 농할을 통해 파프리카 880원, 애호박 960원, 깐마늘과 감자 각 4792원에 판매한다. 양파는 31일부터 이틀간 3kg 한 망에 4992원에 특가 판매한다.
수산물은 해양수산부와 함께하는 '대한민국 수산대전' 할인 행사를 진행한다. 생물 오징어 3320원, 생물 갈치 8960원에 판매하며, 완도 활 전복은 행사카드 결제 시 50% 추가 할인을 제공한다. 축산 코너에서는 국내산 돼지고기 삼겹살·목심을 45% 할인하고, 소불고기는 55% 할인 판매한다.
델리 코너에서는 '통짜장어'를 신규 출시한다. 민물장어를 네 차례 구워 소스를 덧바른 상품으로 4990원에 판매하며, 데우기만 하면 즉시 섭취 가능하다. 가공식품은 8월 1일부터 2일까지 라면 전 품목을 2+1 프로모션으로 판매하고, 냉동 피자와 핫도그는 2개 이상 구매 시 개당 50% 할인한다.
생활용품 코너에서는 세탁세제 99종과 주방세제 60여 종을 1+1로 판매하고, 생리대 60여 종은 2개 이상 구매 시 개당 50% 할인한다. 바디워시 50여 종과 샴푸·트리트먼트·컨디셔너 70여 종도 1+1 혜택을 제공한다.
롯데마트는 30일부터 8월 17일까지 2026년산 햇건고추 사전예약을 진행한다. 안면도 햇 태양초를 비롯해 영양, 순창, 안동 등 전국 유명 산지의 햇건고추를 원물 또는 제분 형태로 판매한다. 고객센터에서 사전예약한 뒤 8월 28일부터 29일까지 지정된 날짜에 매장에서 수령할 수 있으며, 행사 첫 주에는 행사카드 결제 시 최대 30% 할인된 가격에 구매 가능하다.
행사 기간 롯데마트·슈퍼 GO앱에서는 매일 오전 10시와 오후 3시 선착순 랜덤 룰렛 이벤트를 운영한다. 당첨 고객에게는 최대 1만원 할인 쿠폰을 지급하며, 앱을 스캔한 뒤 오프라인 매장에서 5만원 이상 구매한 고객에게는 8월 6일부터 9월 2일까지 사용 가능한 1만 2000원 상당의 할인 쿠폰팩을 증정한다.
kji01@newspim.com