상반기 ABS 발행 26% 늘어…보금자리론 확대 영향

AI 핵심 요약beta
- 금융감독원은 29일 올해 상반기 ABS 발행액이 26조5835억원으로 전년보다 26.5% 늘었다고 밝혔다.
- MBS와 카드·할부채권 등 대출·매출채권 기초 ABS 발행이 크게 늘며 공공법인과 금융회사 발행액이 증가했다.
- 부동산 PF와 P-CBO 기초 ABS, 일반기업 발행액은 감소했지만 전체 ABS 잔액은 246조5000억원으로 소폭 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융감독원은 올해 상반기 자산유동화증권(ABS) 발행액이 26조5835억원으로 지난해 같은 기간보다 5조5729억원(26.5%) 증가했다고 29일 밝혔다.
유동화자산별로 보면 대출채권 기초 ABS 발행액은 16조9800억원으로 33.7% 증가했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 부실채권(NPL) 기초 ABS 발행은 감소했지만 한국주택금융공사의 주택저당증권(MBS) 발행이 크게 늘어난 영향이다.
MBS 발행액은 보금자리론 판매 확대에 따라 지난해 상반기 5조3732억원에서 올해 상반기 11조7179억원으로 118.1% 급증했다. 전체 등록 ABS에서 차지하는 비중도 25.6%에서 44.1%로 확대됐다.
매출채권 기초 ABS 발행액은 6조9751억원으로 37.7% 늘었다. 카드채권 기초 ABS가 92.9% 증가한 2조8977억원, 할부금융채권 기초 ABS가 90.0% 늘어난 1조9254억원을 기록했다.
반면 부동산 PF 기초 ABS 발행액은 1조8652억원으로 51.0% 감소했다. 중소기업이 신규 발행한 회사채 등을 기초로 하는 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 발행액도 2조6284억원으로 19.1% 줄었다.
자산보유자별로는 공공법인의 발행액이 MBS 확대 영향으로 123.1% 증가한 11조9869억원을 기록했다. 금융회사의 발행액은 10조5794억원으로 14.0% 늘었지만 일반기업의 발행액은 부동산 PF 기초 ABS 감소 등의 영향으로 36.8% 줄어든 4조172억원으로 집계됐다.
지난 6월 말 기준 등록 ABS 전체 발행 잔액은 246조5000억원으로 지난해 같은 기간 말보다 3조4000억원(1.4%) 증가했다.
romeok@newspim.com