韓·브라질, 中企 협력 강화...K-스타트업 남미 진출 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 중소벤처기업부가 28일 브라질에서 중소·벤처 협력채널 구축 협의를 했다
- 양국은 스타트업 정책 교류 확대와 상호 시장 진출 지원방안을 마련하기로 했다
- 브라질은 한국 SVC 창업모델 도입 의사를 밝혔고 중기부는 남미 진출 지원 강화 방침을 밝혔다
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중소기업 경쟁력 강화 필요성 공감
'한국 스타트업' 남미 진출 촉진
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 브라질 정부와 중소·벤처기업 및 스타트업 분야의 공식 협력채널을 구축하고 국내 스타트업의 남미 시장 진출 지원을 강화한다.
중기부는 28일(현지시간) 브라질 상파울루에서 노용석 제1차관과 루치아나 만치니 브라질 중기부 장관 특보 등 양국 대표단이 만나 중소기업과 스타트업 분야 협력 방안을 논의했다고 29일 밝혔다.
이번 면담은 지난 2월 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 국빈 방한 당시 체결한 '중소기업 및 스타트업 분야 양해각서(MOU)'의 후속 조치를 구체화하기 위해 마련됐다.
양국은 이날 중소기업과 스타트업의 경쟁력을 높이기 위한 협력이 필요하다는 데 공감하고 '중소·벤처기업 공식 협력채널'을 구축하기로 했다.
아울러 스타트업 정책 교류도 확대해 양국 중소·벤처기업이 상대국 시장에 안정적으로 진출할 수 있는 지원 방안을 마련하기로 했다.
특히 노 차관은 중기부가 추진하는 '모두의 창업 프로젝트'와 최근 문을 연 스타트업벤처캠퍼스(SVC 서울), 글로벌 스타트업 축제 '컴업(COMEUP) 2026'을 소개하고 정책 교류를 제안했다.
양국 대표단은 기술력을 보유한 국내 스타트업과 남미 최대 시장인 브라질의 스타트업 생태계를 연결하는 방안도 논의했다.
브라질 측은 SVC의 창업 생태계 지원 모델에 관심을 보이며 한국의 스타트업 정책과 지원 경험을 자국에 도입하겠다는 의사를 밝혔다.
노 차관은 "지난 2월 체결한 양해각서를 바탕으로 양국 중소·벤처기업과 스타트업 지원정책의 협력 관계가 공고해지는 계기가 될 것"이라며 "우리 중소기업과 스타트업이 브라질을 비롯한 남미 시장에서 새로운 성장 동력을 확보하도록 실질적인 정책 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
jongwon3454@newspim.com