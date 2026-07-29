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2026.07.29 (수)
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[금/유가] 미·이란 공격 중단에 유가 5% '뚝'…금값도 1주래 최저

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AI 핵심 요약

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  • 미국과 이란이 최근 수일간 군사공격을 자제하면서 28일 국제유가가 약 5% 급락해 2주 만의 최저치를 기록했다.
  • 호르무즈·바브엘만데브 해협 긴장과 후티 반군 공격, 사우디 지잔 정유공장 가동 중단 등으로 해상 수송 차질 우려는 계속되고 있다.
  • 달러 강세와 연준의 금리 경로 불확실성 속에 금값은 약 일주일 만의 최저 수준으로 떨어졌고 연말 금값 전망도 하향 조정됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미·이란, 당분간 상호 공격 자제…전쟁 종식 협상은 여전히 불투명
이란, 자국 영해를 일부 통과하는 임시 호르무즈 해협 운항안 제안
시장, 30일 연준 금리 결정과 정책 신호에 촉각

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 수일째 직접적인 군사 공격을 자제하면서 28일(현지시각) 국제유가가 약 5% 급락하며 2주 만의 최저치로 떨어졌다. 다만 과거에도 휴전이나 공격 중단이 오래가지 않았던 만큼 시장은 신중한 반응을 보였다. 금값은 달러 강세의 영향으로 일주일 만에 최저 수준으로 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 9월물은 3.35달러(4.1%) 내린 배럴당 79.26달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 9월물은 전장 대비 4.27달러(4.8%) 하락한 배럴당 84.09달러에 거래를 마쳤다.

미국과 이란이 서로에 대한 공격을 중단한 상태지만, 전쟁 이전 전 세계 원유 공급량의 약 20%가 통과하던 호르무즈 해협의 사실상 폐쇄를 초래한 근본적인 갈등은 여전히 해결되지 않은 상태다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

도널드 트럼프 대통령은 "좋은 대화(good talks)"가 진행 중이라고 밝혔지만, 이란은 이를 정면으로 반박했다. 트럼프 대통령은 그동안 협상 가능성을 언급하는 동시에 추가 공습 가능성을 경고해왔지만, 이란은 기존 입장을 고수하고 있다.

로이터통신에 따르면 걸프 국가들의 지지를 받은 오만은 호르무즈 해협을 이용하는 선박들로부터 자발적인 통행료를 징수하는 내용을 포함한 해협 관리 방안을 이란에 제안했다. 걸프 지역 소식통과 서방 외교관은 이 방안이 전쟁으로 차질을 빚은 해협 통항을 정상화하기 위한 협상의 토대가 될 것으로 기대됐다고 전했다.

그러나 이란은 오만의 제안을 거부하고 자체적인 임시 운영안을 제시했다.

카젬 가리바바디 이란 외무차관은 국영TV를 통해 "호르무즈 해협을 임시로 재개방하는 방안을 오만에 제안했다"며 "한 방향의 항로는 이란 영해를 통과하고, 반대 방향 항로의 일부 역시 이란 영해를 이용하는 방식"이라고 설명했다.

밥 야거 미즈호 에너지선물 담당 이사는 보고서에서 "시장은 현재 상황이 매우 혼란스럽다는 점을 인식하고 있으며, 미국과 이란이 최근 며칠 동안 서로 공격하지 않았다는 이유로 유가가 하락하고 있다"고 분석했다. 그는 다만 호르무즈 해협의 선박 통행이 여전히 부진한 데다, 예멘의 친이란 후티 반군이 홍해에서 공격을 이어가고 있는 점은 여전히 위험 요인이라고 지적했다.

◆ 사우디 정유시설 가동 중단…홍해 긴장 지속

로이터가 입수한 컨설팅업체 IIR 보고서에 따르면 사우디 국영 석유회사 아람코는 지난 26일 후티 반군의 공격 이후 27일부터 하루 40만 배럴 규모의 지잔(Jizan) 정유공장 가동을 중단했다.

후티 반군은 홍해와 아덴만을 연결하는 바브엘만데브 해협의 선박 운항을 지속적으로 방해하며 원유 수송의 또 다른 병목지대를 만들고 있다.

아람코는 이에 따라 이집트 시디 케리르(Sidi Kerir) 항에서 아시아로 향하는 원유의 가격 산정 방식을 새롭게 검토 중인 것으로 알려졌다. 수출 물량을 수에즈-지중해(SUMED) 송유관으로 우회하면서 늘어난 운송비를 가격에 반영하기 위한 조치다.

선박 추적업체 케이플러에 따르면 지난 28일 바브엘만데브 해협을 통과한 선박은 28척으로 최근 4일 사이 가장 많았다. 반면 호르무즈 해협의 선박 통행량은 여전히 평소보다 낮은 수준에 머물렀다.

중동 외에도 우크라이나 전쟁 역시 국제유가의 주요 변수로 부상 중으로, 전쟁이 마무리될 경우 러시아에 대한 일부 제재가 완화돼 원유 수출이 늘어날 가능성이 제기된다.

또 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등으로 구성된 OPEC+는 자발적 감산 물량의 시장 복귀를 마친 뒤 10월부터 약 3개월간 추가 증산을 중단하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

◆ 달러 강세와 연준 경계감 속 금값 하락

달러화 강세와 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책 회의를 앞둔 경계감이 맞물리면서 국제 금값이 약 1주일 만의 최저 수준으로 하락했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 전장보다 0.9% 하락한 온스당 4038.70달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 29일 3시 25분 기준 전장 대비 1.2% 하락한 온스당 4026.49달러를 기록했다. 장중에는 7월 21일 이후 가장 낮은 수준까지 밀렸다.

금값 하락의 가장 큰 배경은 달러 강세다. 미국 달러화는 이날 1개월 만의 최고 수준 부근에서 강세를 유지했고, 이에 따라 해외 투자자들의 매입 부담이 커져 가격이 압박을 받았다.

시장은 이번 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과와 케빈 워시 연준 의장의 발언을 통해 향후 금리 경로에 대한 단서를 찾는 데 주목하고 있다.

데이비드 메거 하이리지퓨처스 금속거래 담당 이사는 "높은 에너지 가격은 연준 정책위원들에게 여전히 인플레이션 우려 요인"이라며 "연준이 매파적 기조를 유지할 것이라는 전망이 금리 인상 기대와 달러 강세를 부추기면서 금 시장에 부담으로 작용하고 있다"고 설명했다.

금리 선물시장에 따르면 시장은 30일 예정된 회의에서 연준이 기준금리를 동결할 가능성을 71%로 반영하고 있다. 반면 오는 9월 회의에서는 금리 인상 가능성을 75% 수준으로 예상하고 있다.

오는 31일 발표되는 미국의 6월 개인소비지출(PCE) 물가지수도 향후 통화정책 방향을 가늠할 중요한 변수로 꼽힌다.

독일 코메르츠방크는 연말 금값 전망치를 기존보다 300달러 낮춘 온스당 4,500달러로 하향 조정했다. 은행은 "금리 전망이 다시 완화되는 방향으로 바뀌지 않는다면 금 상장지수펀드(ETF) 투자자들이 지속적으로 시장에 복귀하기는 어렵고, 금값 역시 본격적인 회복세를 보이기 힘들 것"이라고 진단했다.

 

kwonjiun@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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