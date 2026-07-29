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2026.07.29 (수)
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'첫 착공 눈앞' 도심 공공주택 복합사업…수도권 공급 해법 될까

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  • 정부가 29일 도심 공공주택 복합사업 착공·현물보상 추진으로 수도권 주택 공급 확대에 나섰다
  • 도심 공공주택 복합사업은 인허가 간소화·용적률 상향으로 사업성을 높여 서울·수도권 도심 주택 공급 대안으로 주목받고 있다
  • 그러나 건축비 상승·대출 규제·기부채납 부담으로 분담금과 이주비 조달이 어려워 추가 사업지 확보와 사업 속도에 제동이 걸릴 수 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신길2·연신내 현물보상 절차 돌입...인천 제물포 올해 첫 착공 예정
사업 인가 절차 간소화·용적률 상향 등 인센티브
이주비·분담금 부담에 사업지 추가 확보 난항 우려

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 정부가 주택 공급 확대를 연일 강조하는 가운데, 올해 첫 착공을 앞둔 도심 공공주택 복합사업이 수도권 공급 대안으로 주목받고 있다.

도심 공공주택 복합사업은 특별법 적용으로 사업 인허가 절차가 간소화되고, 용적률 상향 등을 통해 사업성을 높일 수 있다는 장점이 있다. 이에 따라 사업 참여를 검토하거나 추진에 나서는 사업장도 늘고 있다.

다만 건축비 상승과 대출 규제 여파로 분담금 부담이 커지고, 이주비 조달 문제까지 겹칠 경우 추가 사업지 확보와 사업 속도에 걸림돌이 될 수 있다는 우려도 나온다.

◆ 올해 첫 착공·현물보상 추진...도심 공공주택 복합사업 속도

29일 정비업계에 따르면 최근 한국토지주택공사(LH)는 영등포 신길2구역 도심 공공주택 복합사업 지구에 대한 현물보상 기준을 공고했다.

현물보상은 토지·건물 등 보상대상자가 주택 등 현물로 보상받기 위해 분양을 신청하는 절차를 의미한다. 현물보상 절차가 마무리되면 이주와 철거를 거쳐 착공 단계로 접어들게 된다.

복합사업 추진위는 공고에 따라 오는 10월 말쯤 LH와 토지등소유자간 현물보상 계약을 마무리한 뒤 이르면 내년 말에 착공에 들어갈 것으로 전망하고 있다.

신길2구역에는 총 1332가구가 조성되며 지난해 포스코이앤씨로 시공사를 선정했다.

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 신길2구역 도심 공공주택 복합사업 추진위원회 사무실 2026.07.28 krawjp@newspim.com

앞서 지난 15일에는 GTX-A와 지하철 3·6호선 연신내역 인근 도심복합사업지에 대한 현물보상 기준이 공고됐으며 9월 중에 현물보상 계약 절차가 마무리될 예정이다. 사업지에는 총 392가구 공동주택이 공급될 예정이다.

특히 인천 제물포역 일대 3497가구가 조성되는 복합사업은 올해 안에 착공 예정이다. 지난 2021년 2월 도심 공공주택복합사업 발표 후 첫 착공인 셈이다.

이외에도 서울 은평구 증산4구역(3568가구), 서울 도봉구 쌍문역서측(1404가구), 서울 중랑구 용마터널(551가구), 경기 부천 원미사거리 북측(1628가구) 등이 사업승인을 받고 보상 절차를 앞두고 있다.

도심 공공주택복합사업은 민간 정비사업 추진이 어려운 역세권·준공업지역·노후 저층 주거지를 대상으로 한국토지주택공사(LH) 등 공공이 토지를 수용해 시행하는 사업이다. 사업이 완료되면 기존 토지소유자에게 현금이나 현물로 보상한다.

현재 전국에서 49곳(8만7000가구) 규모로 사업지 관리가 이뤄지고 있고, 29곳(4만8000가구)이 복합지구로 지정, 9곳(1만3000가구)는 사업 승인을 마쳤다.

◆ 주택공급 대안되나... 분담금 증가 부담·대출 규제 추가 확대 한계

도심 공공주택복합사업은 서울과 수도권 도심에 주택을 공급할 수 있는 방안으로 거론되고 있다. 사업 인가 절차가 줄어든 데다 사업성을 높일 수 있는 방안이 갖춰져 있다.

도심 공공주택복합사업은 민간 정비사업과 달리 공공주택 특별법에 근거해 사업이 진행된다. 민간 정비사업에서 조합설립인가, 관리처분계획 인가를 거치지 않아 기간이 단축되는 효과가 있다.

용적률에 있어서는 법적 상한에서 최대 1.4배까지 적용받을 수 있어 고밀 개발이 가능하다. 공원·녹지 및 비주거시설 설치 규정도 완화했다.

부동산 업계 관계자는 "민간재개발에 비해 통합심의를 거치면서 절차도 간소화되고, 설계 등 주요 과정에서 제3자인 공공이 지원하다보니 소유자간 갈등도 줄어들어 사업에 속도가 붙는 것 같다"고 말했다.

국토교통부는 지난 3월 11일부터 5월 8일까지 서울 내 도심 공공주택 복합사업 후보지를 공모했다. 3년 만에 실시한 공모에서 총 44곳 제안이 접수됐는데 그동안 사업이 추진되지 않던 강남·서초·송파구에서도 신청지가 나왔다. 국토부는 이달 중으로 최종 선정 결과를 발표할 예정이다. 

하지만 추가적인 사업지 확보가 어려울 수 있다는 의견도 나온다. 건축비 증가에 따라 분담금 부담이 커지고, 대출 규제로 인한 이주비 대출 제한 등 토지 소유자들의 자금 조달 부담이 크기 때문이다.

복합사업지 인근 공인중개사무소 관계자는 "사업 초기 단계에 있는 지역들은 이주비 대출이나 건축비 상승 등으로 분담금 부담이 클 것을 우려하는 소유자들이 많다"며 "현재 같은 대출 규제가 이어진다면 주민 동의나 행정 절차가 잘 되더라도 사업 추진에 있어 속도를 내긴 어렵다"고 밝혔다.

정비사업 관계자는 "사업성을 높일 수 있는 점은 메리트지만 실제 설계에 반영될 수 있는지 따져봐야 한다"며 "공공이 개입하다보면 기부채납을 과도하게 요구할 수 있다는 우려도 남아 있어 토지 소유자들이 참여를 꺼려할 수 있다"고 지적했다. 

krawjp@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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