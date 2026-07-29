셀트리온 "비만약 비임상 연내 공개"…ADC도 내년 상반기 발표

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 29일 비만·항암 신약 개발 계획과 일정 발표했다
- CT-G32 비만 치료제 비임상 마친 뒤 내년 2분기 미국 1상 투약 시작한다
- ADC·다중항체 등 25종 신약 후보 개발 중이며 내년 상반기부터 항암 ADC 임상 결과 공개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
ADC 2종도 연내 임상 1상 파트1 마무리
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 차세대 비만 치료제 후보물질의 비임상 결과를 연내 공개하고, 항체약물접합체(ADC) 신약 후보물질의 초기 임상 결과도 내년 상반기부터 순차적으로 발표한다.
셀트리온은 최근 사내 연구개발(R&D) 현황 보고회를 열고 비만·항암 신약 파이프라인 개발 현황과 향후 계획을 공유했다고 29일 밝혔다.
가장 먼저 성과가 가시화될 파이프라인은 4중 작용 비만 치료제 후보물질 'CT-G32'다. 회사는 현재 GLP 독성시험을 진행 중이며, 쥐 252마리와 원숭이 48마리를 대상으로 한 비임상 시험을 연내 마무리한 뒤 오는 11월 관련 학회에서 결과를 공개할 예정이다.
셀트리온은 해당 데이터를 토대로 내년 2월까지 미국 임상 1상 임상시험계획(IND)을 제출하고, 승인 절차가 완료되면 내년 2분기 첫 환자 투약을 시작한다는 목표다.
회사에 따르면 CT-G32는 앞선 비임상 연구에서 글로벌 제약사가 개발 중인 3중 작용 비만 치료제보다 체중 감소와 제지방량(LBM) 보존 효과에서 우수한 결과를 확인했다. 이와 함께 다중 작용 경구용 비만 치료제도 개발 중이며, 오는 2028년 하반기 IND 제출을 목표로 하고 있다.
항암 신약 개발도 속도를 내고 있다. 현재 임상 1상을 진행 중인 ADC 후보물질 3종(CT-P70·CT-P71·CT-P73)과 다중항체 후보물질 1종(CT-P72) 등 총 4개 파이프라인이 모두 환자 투약 단계에 진입했다.
이 가운데 ADC 후보물질 2종은 연내 임상 1상 파트1을 마무리하고 내년 상반기부터 탑라인 결과를 순차적으로 공개할 예정이다. 이후 용량 최적화를 위한 파트2 임상에도 착수할 계획이며, 개발 속도가 가장 빠른 CT-P70은 내년 3월 파트2 진입을 목표로 하고 있다.
CT-P70과 CT-P71은 각각 미국 식품의약국(FDA)으로부터 패스트트랙 지정을 받았으며, 회사는 후속 후보물질 2종에 대해서도 연내 패스트트랙 지정 신청을 추진할 계획이다.
셀트리온은 현재 자체 연구개발과 오픈이노베이션을 통해 총 25종의 신약 후보물질을 개발하고 있다. 올해 말까지 임상 단계 파이프라인은 5종, 내년에는 8종으로 확대할 계획이며, 2028년에는 올해 말 대비 3배 이상으로 늘린다는 목표를 제시했다.
회사는 항암과 비만·대사질환, 자가면역질환을 신약 개발의 핵심 분야로 삼고 바이오시밀러 사업을 통해 확보한 항체 개발과 글로벌 임상, 생산·허가·판매 역량을 신약 개발에 적극 활용한다는 방침이다.
셀트리온 관계자는 "올해 말 차세대 비만 치료제 비임상 결과 공개를 시작으로 내년 상반기에는 ADC 후보물질의 주요 임상 결과가 순차적으로 가시화될 예정"이라며 "신약 파이프라인 확대와 개발 성과를 통해 바이오시밀러를 넘어 글로벌 신약 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com