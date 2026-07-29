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2026.07.29 (수)
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[데스크칼럼] AI 강국의 첫 시험대는 청년의 첫 일자리다

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 24일 AI 선언을 통해 1인1에이전트와 100만명 AI훈련을 추진했다.
  • 23일 발표된 통계에서 청년 고용률·경제활동참가율이 하락하고 특히 20대 초반 신규 진입이 크게 줄었다.
  • AI 도입이 청년의 초급직무와 경력 사다리를 없애지 않도록 정부·기업·중간관리자가 채용·훈련·직무재설계를 함께 고민해야 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI가 초급 업무 맡자, 청년 '경력 사다리' 무너져
신입의 초급 업무는 비용 아닌 '숙련의 훈련장'
AI 시대 중간관리자는 '역량 설계자'로 바뀌어야

[세종=뉴스핌] 정성훈 경제부장 = 정부가 '전 국민 1인 1 AI 에이전트' 시대를 열겠다고 선언했다. 2030년까지 노동시장 참가자 100만명 이상에게 인공지능(AI) 직업훈련을 지원하는 산업전환 고용안정 계획도 내놨다. 지난 24일(현지시간) 이재명 대통령이 미국 샌프란시스코에서 발표한 'AI 선언'은 대한민국을 대체 불가한 글로벌 AI 공급망의 핵심 국가로 세우겠다는 국가적 출사표였다. AI를 국가 성장의 핵심 엔진으로 삼겠다는 의지는 분명하다. 그런데 비슷한 시기 발표된 청년 고용지표는 전혀 다른 방향을 가리킨다.

경제부장 정성훈

국가데이터처가 지난 23일 발표한 '2026년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사'에 따르면 청년층(15~29세) 고용률은 43.8%로 1년 전보다 2.4%포인트(p) 하락했다. 경제활동참가율도 47.2%로 2.3%p 떨어졌다. 특히 노동시장에 본격 진입하는 20대 초반(20~24세)의 고용률 하락폭이 4.2%p로 가장 컸다. 재학 중 직장 체험을 한 청년의 비율은 41.1%로 2.1%p 낮아졌고, 졸업 후 취업 경험이 있는 청년의 비율도 84.8%로 1.6%p 하락했다.

AI 강국을 향한 속도는 빨라지고 있지만 청년들이 노동시장에 들어서는 문은 오히려 좁아지고 있는 셈이다. 두 현상이 곧바로 인과로 이어진다고 단정하기는 이르다. 청년 고용 부진에는 경기와 인구구조, 산업 재편 등 여러 요인이 얽혀 있다. 다만 AI의 빠른 확산이 이 구조적 위험을 가속할 수 있다는 점만은 분명히 짚어둘 필요가 있다. AI 시대의 진짜 위험은 어느 날 갑자기 수많은 사람이 해고되는 장면보다, 기업이 신규 채용을 조금씩 줄이고 청년이 첫 경력을 쌓을 기회가 조용히 사라지는 데 있을 수 있다.

AI가 가장 먼저 대신하는 일은 보고서 초안 작성, 자료 검색, 기초 분석, 번역, 고객 문의 대응처럼 비교적 정형화된 업무다. 기업의 입장에서는 당연히 효율적인 선택이다. 사람 한 명이 몇 시간 걸리던 일을 AI가 몇 분 만에 처리한다면 이를 활용하지 않을 이유가 없다.

하지만 여기에는 놓치기 쉬운 문제가 있다. 신입사원이 맡아온 초급 업무는 단순히 부가가치가 낮은 일이 아니었다. 조직의 언어를 배우고, 선배의 판단 기준을 익히며, 실수를 통해 일의 맥락을 체득하는 훈련 과정이었다. 자료를 찾고 초안을 쓰고 피드백을 받는 반복 속에서 신입은 숙련자로 성장했다. 초급 업무를 없애면서 그 일을 통해 사람이 성장하는 과정까지 함께 없애서는 안 된다.

지난 9일 재정경제부와 한국개발연구원(KDI)이 서울 은행회관에서 공동 개최한 '일의 미래: AI와 공존하는 새로운 노동시장' 포럼에서도 비슷한 진단이 나왔다. 주제 발표를 맡은 한요셉 KDI 연구위원은 AI 기술이 청년 일자리를 감소시킬 수 있다는 논의가 활발해지고 있다며, 새로운 직무 창출과 직무 간 이동 촉진이 필요하다고 지적했다. AI 충격이 청년층에는 대규모 해고보다 신규 채용 축소와 입문형 과업 감소, 즉 '진입의 봉쇄'로 먼저 나타날 수 있다는 것이다. 청년 일자리를 단순한 고용 규모가 아니라 '경력 사다리'의 문제로 봐야 하는 이유다.

[AI 일러스트 = 정성훈 기자]

기업 하나만 놓고 보면 신입 채용을 줄이고 AI 활용을 늘리는 것이 합리적일 수 있다. 그러나 모든 기업이 같은 선택을 하면 사회 전체는 5년 뒤의 대리, 10년 뒤의 과장을 길러내지 못한다. 기업이 절감한 훈련 비용은 결국 숙련 인력 부족이라는 사회적 비용으로 돌아온다. AI 도입의 이익은 개별 기업이 가져가고 인재 양성의 부담은 사회가 떠안는 '경력 형성의 시장실패'가 생길 수 있다.

그래서 정부의 AI 정책도 달라져야 한다. 몇 명에게 AI 교육을 했는지, 몇 개 기업이 AI를 도입했는지만 따져서는 부족하다. 교육을 받은 청년이 첫 일자리에 들어갔는지, AI를 활용하며 더 높은 수준의 업무로 성장했는지까지 성과로 측정해야 한다. 마침 정부는 이번 고용안정 계획에서 노동시장 변동을 실시간으로 감지하는 '한국형 카나리아 대시보드'를 가동하겠다고 했다. 이 감시망이 실업률 같은 사후 지표만 볼 것이 아니라, 청년의 첫 취업과 초급 직무의 변화까지 들여다보는 조기경보 장치가 되어야 한다.

AI 도입을 지원받은 기업에는 청년 채용과 실무 훈련, 직무 재설계 계획을 함께 요구할 필요가 있다. 공공기관부터 'AI가 대체하는 초급직무'와 '사람이 새롭게 맡아야 할 성장직무'를 구분해 표준모델을 만들 수도 있다.

무엇보다 중간관리자의 역할이 중요하다. AI 시대의 관리자는 일을 나눠주고 결과를 검사하는 사람이 아니라, AI가 만든 결과를 토대로 직원이 더 깊이 사고하도록 돕는 '역량 설계자'가 돼야 한다. 부하직원이 AI보다 빨리 일하는지를 평가할 것이 아니라, AI를 활용해 더 좋은 질문을 만들고 더 책임 있게 판단하는지를 평가해야 한다. 중간관리자의 성과에도 단기 실적뿐 아니라 신입 육성, 숙련 전수, 조직의 지식 축적을 반영해야 한다.

AI는 사람의 일을 줄이는 기술이 될 수도 있고, 사람의 능력을 확장하는 기술이 될 수도 있다. 방향을 결정하는 것은 기술 자체가 아니라 기업의 선택과 정부의 제도다.

AI에 얼마나 투자했는지만으로 AI 강국이 되는 것은 아니다. AI를 활용해 얼마나 많은 사람을 성장시켰는지가 더 중요하다. 청년이 첫발을 디딜 자리를 잃는다면 100만명 AI 교육도, 1인 1 AI 에이전트도 공허해질 수 있다.

AI 강국의 첫 시험대는 반도체와 데이터센터가 아니다. 청년의 첫 일자리다.

jsh@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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