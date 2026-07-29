김정은, 6.25전쟁 노병들 만나 "승리의 체현자" 주장

AI 핵심 요약beta
- 김정은이 28일 평양서 6·25 노병·공로자와 만나 격려했다
- 김정은은 정전협정 73주년 맞아 전승세대 공로를 강조하며 추모·기념행사를 잇달아 진행했다
- 이번 행보는 전승절 선전과 함께 체제결속·충성심 고취 의도라는 분석이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"부흥강국 힘 있게 당겨올 것"
체제결속과 충성유도 위한 행보
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 28일 평양에서 6.25전쟁에 참전했던 노병과 '전시(戰時) 공로자'를 만나 격려하고 기념사진을 찍었다고 관영 조선중앙통신이 29일 보도했다.
중앙통신은 김정은이 "후세토록 빛내어가야 할 우리 조국의 영웅적인 지위와 명성을 청사에 새긴 전승세대가 기적적인 승리의 체현자, 증견자로 오늘도 우리 앞에 서있는 것은 우리 당과 국가, 인민에게 있어서 커다란 기쁨과 고무로 된다"고 언급한 것으로 전했다.
북한이 공개한 사진에는 김정은이 휠체어를 탄 최영림 전 총리를 비롯한 참전 노병과 만나 악수하거나 볼을 쓰다듬고 기념촬영을 하는 모습이 담겼다.
최영림은 최선희 북한 외무상의 양아버지로 알려져 있다.
김정은은 정전협정 체결 73주년을 계기로 지난 26일 ▲대성산 혁명열사릉 참배 ▲조국해방전쟁 열사묘 방문 ▲중국 인민지원군 열사능원 헌화를 한데 이어 27일에는 ▲전쟁 시기 군 상징 종대의 행진 의식 참관 ▲기념공연 관람 등의 일정을 잇달아 가졌다.
북한이 기념행사를 상대적으로 성대히 치르는 5, 10년 주기의 이른바 '꺾어지는 해'가 아닌데도 이번 정전협정 73주년에 김정은이 직접 참여하는 일정을 다양하게 가진 것은 체제결속과 최고지도자에 대한 충성을 군부·노동당 핵심층과 주민들에게 촉구하기 위한 의도로 분석된다.
북한은 정전 70년을 넘긴 현재까지도 6.25를 한미의 기습 대북 선제타격에 맞선 '반(反) 공격전' 이었다고 날조 선전하면서, 정전협정 체결일을 미국을 이긴 이른바 '전승절'로 기념하고 있다.
yjlee@newspim.com