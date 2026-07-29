NS홈쇼핑·홈플러스 익스프레스, 농협과 농산물 유통 확대

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑과 홈플러스 익스프레스가 29일 농협경제지주와 국산 농산물 유통확대 업무협약을 체결했다.
- 협약에 따라 NS는 TV·온라인 채널로, 홈플러스는 오프라인 매장으로 농협 농산물 판로를 넓힌다.
- 양사는 7월 30일부터 특판전과 특집방송을 진행하며 신선한 국산 농산물 소비를 촉진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑과 홈플러스 익스프레스가 농협경제지주와 국산 농산물 유통 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.
지난 28일 NS홈쇼핑 판교 본사에서 열린 협약식에는 NS홈쇼핑과 홈플러스 익스프레스의 조항목 대표이사와 농협경제지주 정승일 산지도매본부장이 참석했다.
협약에 따라 NS홈쇼핑은 TV홈쇼핑과 온라인, 모바일 등 다양한 채널을 통해 농협 농산물의 판로를 넓힌다. 홈플러스 익스프레스는 농협경제지주가 공급하는 농산물을 취급해 국산 농산물 소비를 촉진한다. 농협경제지주는 우수한 농산물을 안정적으로 공급한다.
NS홈쇼핑은 8월 5일 농협 농산물 판매 확대를 위한 특집방송을 진행한다. 홈플러스 익스프레스는 7월 30일부터 복숭아와 사과, 애호박, 브로콜리 등 지역별 우수 농산물을 할인 판매하는 특판전을 시작한다.
양사는 TV홈쇼핑과 오프라인 점포망을 연계해 국산 농산물의 판로를 확대하고 소비자에게 신선한 농산물을 제공할 계획이다.
kji01@newspim.com