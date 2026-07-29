청와대 "李대통령 연임 개헌은 불가능…생각해 본 적도 없다"

''현직 대통령 연임 개헌론' 선 긋기

홍익표 "李대통령도 불가 입장 밝혀"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 홍익표 청와대 정무수석은 29일 조정식 국회의장이 촉발한 '현직 대통령 연임 개헌(헌법개정)론'을 두고 "현행 헌법상 현직 대통령의 연임을 포함한 개헌은 현실적으로 불가능하다"고 선을 그었다.

홍 수석은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 "제 머릿속에 연임 개헌이란 건 생각해 본 적도 없고 가능하다고 생각해 본 적이 없다"며 이같이 밝혔다.

조 의장은 전날 국회에서 열린 기자간담회에서 "현직 대통령의 개헌 문제는 결국 국민 선택의 문제"라고 밝힌 바 있다. 이후 조 의장 발언이 개헌을 통한 이 대통령의 연임 가능성을 배제하지 않는다는 해석이 나오며 논란이 됐다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 홍익표 청와대 정무수석이 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 국민생명안전위원회 출범식에서 축사를 하고 있다. 2026.07.28. gdlee@newspim.com

홍 수석은 "이재명 대통령도 여러 차례 '연임 개헌은 가능하지도 않다', '현행 헌법상 불가능하다'는 입장을 밝혔다"며 "헌법 128조 2항의 내용을 이 대통령도 잘 인지하고 있고, 여러 차례 그 이야기를 반복했다"고 강조했다. 현행 헌법은 대통령 임기 연장 또는 중임 변경을 위한 헌법 개정은 제안 당시의 대통령에게는 효력이 없다고 규정하고 있다.

홍 수석은 조 의장의 발언이 청와대와 교감 아래 나왔다는 일각의 의혹에 대해서도 "음모론"이라고 일축했다. 그러면서 홍 수석은 "어제 입장을 청와대에서 낼까 하다가 국회의장 발언이라서 국회의장실에서 해명하는 게 좋겠다는 의견을 전달했다"고 설명했다.

홍 수석은 유시민 작가가 제기한 '청와대발 정계개편'에 대해 "청와대에서 기획한 적이 없고, 논할 이유가 하나도 없다"며 "정계 개편은 집권 여당이 소수이거나 정당으로서 더 이상 집권할 수 없을 때 하는 건데 정당 지지율 1위에, 민주당 단독으로만 160석 이상을 갖고 있다"고 짚었다.

유 작가는 지난 15일 유튜브 채널 매불쇼에서 "(이 대통령이) 재건축인지 재개발인지는 모르겠지만, 정계 개편을 머릿속에 둔 것 같은데 옳다, 그르다를 떠나 필연적인 실패의 길로 가고 있다"고 말했다.

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