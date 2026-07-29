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"케이엔제이, 증설·애프터마켓 확대로 성장 지속" - KB증권

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AI 핵심 요약

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  • KB증권은 29일 케이엔제이 성장성이 확대될 것이라 분석했다
  • SiC 포커스링 증설과 글로벌 WFE 애프터마켓 확대가 매출 성장과 점유율 상승을 이끌 것으로 전망했다
  • 다만 증설에 따른 고정비 부담과 FPCB 수익성 개선 여부는 단기 리스크로 지적했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= KB증권은 29일 케이엔제이에 대해 반도체 부품 생산능력(CAPA) 확대와 애프터마켓 시장 성장에 힘입어 점유율 확대가 기대된다고 분석했다. 

성현동 KB증권 연구원은 이날 분석 보고서를 통해 "2026년 핵심 체크포인트는 생산능력 증설에 따른 성장 탄력성 확보와 웨이퍼 제조장비(WFE) 투자 확대에 따른 애프터마켓 점유율 확대"라며 "올해 상반기 완료된 3차 증설이 단기 실적 성장의 핵심 변곡점이 될 것"이라고 밝혔다.

케이엔제이는 반도체 웨이퍼 식각 공정용 SiC(탄화규소) 포커스링을 생산하는 반도체 부품 사업과 자동차 전장 및 디스플레이용 연성회로기판(FPCB) 사업을 영위하고 있다. 주력 제품인 SiC 포커스링은 반도체 식각 공정에서 사용되는 핵심 소모성 부품으로, 국내 애프터마켓 업체 가운데 처음으로 CVD-SiC 포커스링을 상용화했으며 2016년부터 국내 메모리 업체에 공급하며 양산 실적을 확보했다.

케이엔제이 로고. [로고=케이엔제이]

KB증권은 올해 연결 기준 매출액이 전년 대비 81.4% 증가한 1532억원, 영업이익은 45.1% 늘어난 323억원을 기록할 것으로 전망했다. 지난해 말 연결 편입한 FPCB 사업을 제외하더라도 반도체 부문 매출이 1115억원으로 34.3% 증가하며 실적 성장을 이끌 것으로 내다봤다. 다만 산업용 가스 가격 상승에 따른 CVD-SiC 증착 비용 증가와 사업 포트폴리오 변화 영향으로 영업이익률은 21.1%로 전년보다 5.3%포인트 하락할 것으로 예상했다.

성 연구원은 "현재 SiC 포커스링 생산라인은 사실상 풀가동 상태로 향후 매출 성장은 증설 속도와 램프업 일정에 의해 결정될 가능성이 높다"며 "올해 상반기 완료된 당진·아산 공장 3차 증설을 통해 하반기부터 신규 생산라인이 본격 가동되면 연매출 기준 약 1400억원 규모의 추가 생산능력이 확보될 것"이라고 설명했다.

이어 "생산성 향상까지 반영하면 중장기 생산능력은 1600억원 후반 수준까지 확대될 것"이라고 덧붙였다.

중장기 성장 기반도 강화되고 있다는 평가다. 회사는 올해 평택 브레인시티 산업단지에 기존 사업장 대비 약 2.4배 규모의 신규 부지를 확보했으며, 2027년 상반기 착공과 2028년 램프업을 목표로 하고 있다. 확보된 생산능력은 국내 고객사 증설뿐 아니라 중국 합작법인을 통한 해외 고객 확대에도 활용될 전망이다.

반도체 투자 확대와 애프터마켓 성장도 긍정적인 요인으로 꼽혔다. 글로벌 WFE 시장 확대와 미세공정 전환으로 SiC 포커스링 교체 수요가 구조적으로 늘어나는 가운데 장비 보증기간(Warrant) 단축으로 가격 경쟁력이 높은 애프터마켓 제품 채택이 확대되고 있다는 설명이다. 삼성전자의 애프터마켓 공급 물량도 V9 공정까지 확대되면서 고단화 공정에서 적용 범위가 넓어지고 있는 점 역시 점유율 확대에 유리한 환경이라고 분석했다.

다만 KB증권은 단기적으로는 증설에 따른 고정비 부담과 신규 FPCB 사업의 수익성 개선 여부는 지속적으로 확인할 필요가 있다고 진단했다. 성 연구원은 "구조적인 반도체 투자 확대와 애프터마켓 침투율 상승이 동시에 진행되는 만큼 실적 성장과 시장점유율 확대가 함께 나타날 가능성이 높다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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