원주시, 내달 1일 원주역 후문 정식 개방...보행 접근성 향상

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 다음달 1일 원주역 후문을 정식 개방한다고 29일 밝혔다.

이번 후문 개방은 원주역 이용객의 접근성을 개선하고 주차 편의를 높이기 위해 원주시와 한국철도공사(원주역)가 협력해 추진하는 사업이다.

원주역 후문과 임시공영주차장.[사진=원주시] 2026.07.29 onemoregive@newspim.com

원주시는 지난해 12월 남원주 역세권 임시공영주차장을 개방했으나 원주역 후문이 폐쇄되며 이용객들의 불편이 지속적으로 제기됐다. 이에 따라 원주시는 한국철도공사와 협의를 통해 후문 개방을 추진하게 됐다.

양 기관은 3월과 4월 두 차례 관계기관 회의를 진행하며 후문 개방과 보행환경 개선 방안을 마련했으며 5월부터 시설 정비를 본격적으로 시작했다. 원주시는 후문 개방을 위해 보행계단 캐노피 설치와 보행로 재포장 등 이용환경을 개선했으며 한국철도공사는 안내 전광판 설치 등 이용 안내 체계를 정비했다.

후문 개방으로 임시공영주차장에서 원주역까지의 이동 동선이 크게 단축될 것으로 기대된다. 이는 철도 이용객의 주차 편의와 보행 접근성을 향상시킬 예정이다.

원주시 고동철 교통행정과장은 "이번 원주역 후문 개방은 시민과 철도 이용객들의 불편을 해소하기 위해 관계기관이 함께 협력해 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 이용객들이 더욱 편리하게 원주역을 이용할 수 있도록 시설 개선과 이용환경 정비에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

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