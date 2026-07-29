반도체가 끌고 석유화학·건설은 부진…상반기 지역경제 '온도차'

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수도권·충청·대경·제주 개선, 동남·호남·강원은 보합

한은 "하반기 대부분 권역 소폭 개선 또는 강보합 전망"

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 상반기 지역경제는 반도체 호황과 서비스업 회복에 힘입어 수도권을 중심으로 개선됐다. 다만 석유화학·정제업과 건설업 부진이 이어지면서 권역별 경기 흐름은 엇갈렸다.

한국은행이 29일 발표한 '2026년 7월 지역경제보고서'에 따르면 상반기 수도권 경기가 개선된 가운데 충청권과 대경권, 제주권도 소폭 개선됐다. 반면 동남권과 호남권, 강원권은 보합세에 머물렀다.

[AI일러스트=박가연 기자] = 2026.07.29 eoyn2@newspim.com

권역별 경기 흐름은 주력 제조업이 갈랐다. 수도권과 충청권은 인공지능(AI) 서버용 메모리 수요 확대와 D램·낸드플래시 가격 강세에 힘입어 반도체 및 전기장비 생산이 크게 늘었다. 대경권도 휴대전화와 철강을 중심으로 생산이 증가했다.

반면 동남권과 호남권은 중동 지정학적 리스크에 따른 원유 수급 차질로 석유화학·정제업 생산이 감소했다. 협력업체 화재로 인한 자동차 부품 수급 차질도 동남권과 충청권의 생산을 제약했다. 강원권은 건설업과 자동차 부진의 영향으로 시멘트와 자동차 부품 생산이 모두 줄었다.

서비스업과 민간소비는 내·외국인 관광객 증가와 고유가 피해지원금 등 정부의 소비진작 정책에 힘입어 전 권역에서 소폭 증가했다. 수도권은 증시 호조로 금융·보험업이 늘었고, 지방은 도소매업과 숙박·음식점업을 중심으로 개선됐다.

건설업은 공사비 상승과 건설경기 부진 등의 영향으로 대부분 권역에서 부진했다. 동남·충청·대경·강원권의 생산이 감소했고 수도권은 보합세를 보였다. 다만 호남권과 제주권은 사회간접자본(SOC) 예산 집행 확대에 힘입어 공공부문을 중심으로 소폭 개선됐다.

설비투자는 반도체 투자가 이어진 수도권과 충청·대경·제주권에서 확대된 반면, 석유화학과 시멘트 업황 부진의 영향을 받은 동남권과 강원권은 감소했다.

고용은 수도권과 호남·강원·제주권에서 취업자 수 증가폭이 확대됐으나 동남·충청권은 증가세가 둔화됐고 대경권은 감소로 전환했다. 소비자물가는 유가 상승 여파로 석유류 가격이 오르며 모든 권역에서 오름폭이 확대됐다.

한국은행은 하반기에도 대부분 권역의 경기가 소폭 개선되거나 강보합 흐름을 이어갈 것으로 전망했다.

정민수 한국은행 지역경제조사팀장은 "반도체 호조가 지속되고 자동차 부품 수급 차질이라는 일시적 요인도 해소될 것"이라며 "건설업 역시 반도체 공장 증설과 공공 인프라 착공이 예정된 수도권·충청권·강원권을 중심으로 개선될 것으로 보인다"고 말했다.

이어 "소비심리 개선과 정부 정책의 영향도 이어져 전반적으로 소폭 개선 또는 강보합 흐름을 나타낼 것으로 조사됐다"며 "다만 상반기 성장세가 높았던 만큼 하반기 개선 폭은 상대적으로 제한될 수 있다"고 분석했다.

eoyn2@newspim.com