전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.29 (수) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

코스피·코스닥 5% 급락…나란히 '매도 사이드카' 발동

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국내 증시는 29일 반도체주 투매로 급락했다
  • 코스피·코스닥 낙폭 확대되며 양 시장 사이드카 발동됐다
  • 개인 매도와 반도체 대형주 급락 속 변동성 확대 우려가 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대형 반도체주 급락에 코스피 5700선 밀려
개인 1조7349억원 팔자, 기관 저가매수

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 29일 반도체주 투매가 이어지면서 국내 증시가 다시 급락하고 있다. 장 초반 반등에 실패한 코스피는 장중 6000선이 무너진 데 이어 5700선까지 밀렸고, 코스피와 코스닥에서는 또다시 매도 사이드카가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 57분 기준 코스피는 전 거래일보다 273.24포인트(4.54%) 내린 5750.42를 기록하고 있다. 코스피200은 45.90포인트(4.85%) 하락한 899.78, 코스닥은 35.60포인트(5.04%) 내린 670.25에 거래되고 있다. 코스닥150도 72.89포인트(6.12%) 하락한 1117.48을 나타냈다.

한국거래소는 이날 코스피와 코스닥시장에 매도 사이드카를 발동했다. 장 초반 상승 출발했던 증시는 반도체주를 중심으로 매물이 쏟아지면서 낙폭을 키웠고 프로그램 매도호가가 급증하며 양 시장 모두 사이드카 발동 요건을 충족했다.

매도 사이드카가 발동되면 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지된다. 선물시장 급락에 따른 프로그램 매도가 현물시장 급락으로 이어지는 것을 방지하기 위한 장치다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 29일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 달러/원, 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 65.45포인트(1.09%) 오른 6089.11에, 코스닥 지수는 7.86포인트(1.11%) 오른 713.71에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1455.00원에 거래중이다. 2026.07.29 ryuchan0925@newspim.com

수급은 개인의 매도세가 두드러졌다. 유가증권시장에서 개인은 1조7349억원을 순매도했다. 반면 기관은 1조5875억원, 외국인은 1318억원을 각각 순매수하며 저가 매수에 나섰다. 코스닥시장에서는 개인과 기관이 각각 267억원, 524억원을 순매도했고 외국인은 729억원을 순매수했다.

시장 전반으로 약세가 확산됐다. 유가증권시장에서는 하락 종목이 663개로 상승 종목(226개)을 크게 웃돌았고 보합은 25개였다. 코스닥시장도 하락 종목이 1449개에 달했고 상승 종목은 231개, 보합은 50개에 그쳤다.

반도체 대형주 낙폭도 확대됐다. 삼성전자는 4.55% 내린 21만원, SK하이닉스는 8.97% 하락한 141만1000원에 거래됐다. SK스퀘어(-8.32%), 삼성전기(-6.64%), 삼성생명(-5.61%), 삼성전자우(-3.16%), 삼성바이오로직스(-3.36%), LG에너지솔루션(-3.03%)도 일제히 약세를 나타냈다.

코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 하락했다. 주성엔지니어링(-10.17%), 원익IPS(-9.50%), 에코프로비엠(-6.78%), 에코프로(-6.74%), 에이비엘바이오(-6.40%), 리노공업(-6.01%), 알테오젠(-5.06%) 등이 약세를 보였다. 파마리서치는 5.19% 상승하며 시가총액 상위 종목 가운데 유일하게 강세를 나타냈다.

이날 SK하이닉스는 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 60조5426억원으로 지난해 같은 기간보다 557.2% 증가한 사상 최대 실적을 기록했다고 공시했다. 그러나 영업이익이 시장 전망치를 소폭 밑돈 데다 최근 반도체 업황 둔화 우려가 이어지면서 실적 호재는 주가를 방어하지 못했다.

시장에서는 SK하이닉스와 미국 빅테크 실적을 확인하기 전까지 반도체를 중심으로 높은 변동성이 이어질 가능성에 무게를 두고 있다.

김대준 한국투자증권 연구원은 "사이드카 발동이 시도 때도 없이 나타나고 있다"며 "과거를 반추하면 정상이 아니다"라고 우려했다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
대한변협, 윤석열 변호사 자격 취소 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 29일 법조계에 따르면 대한변호사협회는 전날 윤 전 대통령의 변호사 등록을 취소했다. 앞서 법무부가 변협에 등록취소를 명령한 데 따른 것이다. 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 변호사법 제5조는 '금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 않기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 자'를 변호사 결격사유로 규정한다. 같은 법 제18조는 '변협은 변호사가 제5조에 따른 결격사유에 해당하는 경우 변호사의 등록을 취소해야 한다'고 정하고, 제19조는 법무부 장관이 등록 변호사가 결격사유에 해당한다고 판단되면 변협에 등록취소를 명령해야 한다고 정하고 있다. 대법원은 지난 9일 특수공무집행방해 등 혐의를 받는 윤 전 대통령에 대해 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 지난해 1월 공수처의 체포영장 집행 방해 혐의, 비상계엄 선포 전 일부 국무위원의 심의권을 침해한 혐의 등으로 기소됐다.   hong90@newspim.com 2026-07-29 10:59
사진
서영교 "형소법 오늘 법사위 의결" [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 검찰의 직접수사권을 전면 폐지하고 중대범죄수사청(중수청)으로 이관하는 형사소송법 개정안을 29일 법사위 전체회의에서 의결하겠다고 밝혔다. 아울러 정치권에서 불거진 '대통령 연임 개헌' 논란에 대해 4년 중임제 개헌 필요성에는 공감하면서도 현직 대통령 적용에는 선을 그었다. 서 의원은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 전날 밤 법안심사소위를 통과한 형소법 개정안의 주요 내용과 법안 처리 방침을 전했다. 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 서영교 위원장이 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 서 의원은 이번 개정안에 대해 "검사는 기소, 공소유지, 영장청구권으로 경찰을 견제하고 인권을 보호하는 원래의 역할로 돌아가는 것"이라며 "검찰이 했던 오욕의 역사를 정리하는 법안"이라고 했다. 개정안 처리에 반발하며 소위장에서 퇴장한 국민의힘을 향해서는 "국민 세금을 받았으면 열심히 일을 해야 하는데 일 안 하고 나갈 핑계만 찾았다"고 비판했다. 개정안의 구체적 내용과 관련해서는 "검사가 하던 수사는 한국판 FBI인 중수청으로 이관되고, 검사는 수사결과가 미진할 경우 경찰에 '보완수사'를 요구할 수 있다"고 설명했다. 서 의원은 경찰이 보완수사 요구를 정당한 이유 없이 이행하지 않으면 검사가 징계나 수사관 교체를 요구할 수 있고, 피해자 역시 이의제기를 통해 수사관 교체나 중수청 보완수사를 요청할 수 있게 조치했다고 부연했다. 또한 "아동학대, 가정폭력, 성범죄 등 7대 약자 대상 범죄는 개별 특별법을 통해 전건 송치되도록 보완책을 갖췄다"며 "피해자 권리를 한층 두텁게 보호하는 진화된 법안"이라고 강조했다. 정성호 법무부 장관의 사의 표명설에 대해선 "정식 사의 표명이 아니다"라며 "공소청과 중수청이 출범할 때까지 장관으로서 역할을 마무리해야 한다"고 밝혔다. 서 의원은 전날 조정식 국회의장의 '대통령 연임 개헌' 언급으로 유발된 논란에 대해 "과도한 해석"이라고 잘라 말했다. 다만 개인적 견해를 전제로 "기존 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 개헌 자체는 필요하다고 생각한다"면서도 "개헌을 하더라도 현직 이재명 대통령에게 적용되지 않도록 가는 것이 맞다"고 분명한 경계를 설정했다. allpass@newspim.com 2026-07-29 10:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동