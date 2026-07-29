원주시, 뒷골교 교량 인근 '건강로' 부분 통제로 전환

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 지난 18일 집중호우로 인해 뒷골교 교량 인근의 법면 일부가 유실된 후 실시한 긴급 안전점검 및 정밀 안전 확인에서 중대한 안전 문제가 없다고 29일 밝혔다. 이에 따라 이날부터 건강로의 차량 통제를 전면 통제에서 부분 통제로 전환한다.

원주시는 지난 19일부터 건강로의 일부 구간(버들초교 사거리~건강보험공단 교차로)에 대해 차선 통행을 전면 통제로 전환했다. 이는 2차 안전사고를 예방하고 추가 유실을 막기 위한 응급조치의 일환이었다.

원주시 건강로.[사진=원주시] 2026.07.29 onemoregive@newspim.com

이후 관계기관과 함께 이루어진 안전 점검 결과 추가 붕괴 우려가 없는 것으로 확인됐다. 이에 원주시는 시민 불편을 최소화하고 교통 흐름을 회복하기 위해 차량 통제를 부분적으로 조정하기로 결정했다.

따라서 건강로의 4개 차로 중 2개 차로에서 차량 통행이 재개된다. 또 유실 구간에 해당하는 나머지 2개 차로 중 1개 차로에는 임시 보행통로가 설치될 예정이다.

원주시는 현재 유실 구간 응급복구를 완료한 상태며 복구 작업이 완료될 때까지 지속적인 점검과 안전관리를 통해 추가 피해를 방지할 예정이다.

원주시 이규호 도로관리과장은 "전면 통제에 협조해 주신 시민께 감사드린다"며 "부분 통제로 전환한 이후에도 현장 점검과 안전관리를 철저히 해 시민들이 안심하고 통행할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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