강훈식 "李대통령, 연임에 대해 '헌법이 허용않고, 국민들이 용인 안한다고 말씀"

"대통령 정쟁에 끌어들여 매우 강한 유감"

조정식 "국민 선택의 문제" 발언과 선긋기

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령비서실장은 29일 이재명 대통령의 연임 관련 논란이 나오자 "이 대통령은 대선 후보시절도 그렇고 지금도 '우리나라 헌법 체계가 연임을 허용하지 않고, 국민들도 쉽게 용인하지 않을 것이다. 현실적으로 불가능하다'고 말씀했다"고 밝혔다.

강 실장은 이날 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 "대통령을 정치적 논쟁으로 끌어들인 것에 매우 강한 유감을 표명한다"면서 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 5일 오후 서울 삼청동 국무총리 서울공관에서 열린 고위당정협의회에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2026.07.05 kunjoo@newspim.com

강 실장은 "개인적 생각을 덧붙이면, 헌법 128조 2항은 앞으로도 흔들리지 말아야 하고, 우리가 지켜야 할 역사적 합의"라고 강조했다.

헌법 제128조 2항은 대통령의 임기연장 또는 중임변경을 위한 헌법개정은 그 헌법개정 제안 당시의 대통령에 대하여는 효력이 없다고 규정하고 있다.

강 실장은 "헌법을 개정한다고 해서 근본적 합의 사항까지 다 개헌해야 한다는 취지로 말하는 것은 아니다"라며 "헌법 개정이 필요한 여러 가지 이유가 있다. 5·18 민주화운동정신을 헌법 전문에 넣거나, 중앙선거관리위원회 이슈까지 현안이 있는 사안이 있다"고 부연했다.

아울러 "조정식 국회의장도 (논란에) 해명하고, 이 대통령도 (연임 의사가 없다는 것을) 분명히 했다"고 못박았다.

조 의장은 앞서 28일 국회에서 첫 취임 기자간담회를 하면서 현직 대통령의 연임 개헌과 관련한 질문에 "결국 주권자인 국민 여론과 국민 선택의 문제"라고 말해 이 대통령의 연임을 위한 개헌도 가능하다는 취지라는 해석을 낳았다. 국민의힘은 "이 대통령의 임기 연장을 위한 검은 속내를 드러냈다"고 비판했다.

강 실장은 "이 대통령과 청와대는 해외 순방 중이고 여러 성과를 내기 위해 집중하고 있다"며 "부동산 정책과 주가 상황, 민생경제가 매우 중요한 상황인데, 불필요하고 부적절한 논의에 쓸 시간이 없다"고 단언했다. 그러면서 "민생을 살리고 대한민국을 도약하는 데 청와대는 집중하고 있고 이 대통령도 같은 생각"이라고 덧붙였다.

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