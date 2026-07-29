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강훈식 "李대통령, 연임에 대해 '헌법이 허용않고, 국민들이 용인 안한다고 말씀"

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  • 강훈식 대통령비서실장은 29일 이재명 대통령 연임 논란에 대해 현실적으로 불가능하다고 밝혔다.
  • 강 실장은 헌법 128조 2항을 대통령 임기연장 불허하는 역사적 합의로 강조하며 개헌 논의와 분리해야 한다고 했다.
  • 강 실장은 청와대와 이 대통령은 민생·경제 성과에 집중하고 있어 불필요한 연임 논의에 쓸 시간이 없다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"대통령 정쟁에 끌어들여 매우 강한 유감"
조정식 "국민 선택의 문제" 발언과 선긋기

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령비서실장은 29일 이재명 대통령의 연임 관련 논란이 나오자 "이 대통령은 대선 후보시절도 그렇고 지금도 '우리나라 헌법 체계가 연임을 허용하지 않고, 국민들도 쉽게 용인하지 않을 것이다. 현실적으로 불가능하다'고 말씀했다"고 밝혔다. 

강 실장은 이날 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 "대통령을 정치적 논쟁으로 끌어들인 것에 매우 강한 유감을 표명한다"면서 이같이 말했다. 

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 5일 오후 서울 삼청동 국무총리 서울공관에서 열린 고위당정협의회에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2026.07.05 kunjoo@newspim.com

강 실장은 "개인적 생각을 덧붙이면, 헌법 128조 2항은 앞으로도 흔들리지 말아야 하고, 우리가 지켜야 할 역사적 합의"라고 강조했다.

헌법 제128조 2항은 대통령의 임기연장 또는 중임변경을 위한 헌법개정은 그 헌법개정 제안 당시의 대통령에 대하여는 효력이 없다고 규정하고 있다. 

강 실장은 "헌법을 개정한다고 해서 근본적 합의 사항까지 다 개헌해야 한다는 취지로 말하는 것은 아니다"라며 "헌법 개정이 필요한 여러 가지 이유가 있다. 5·18 민주화운동정신을 헌법 전문에 넣거나, 중앙선거관리위원회 이슈까지 현안이 있는 사안이 있다"고 부연했다.

아울러 "조정식 국회의장도 (논란에) 해명하고, 이 대통령도 (연임 의사가 없다는 것을) 분명히 했다"고 못박았다.

조 의장은 앞서 28일 국회에서 첫 취임 기자간담회를 하면서 현직 대통령의 연임 개헌과 관련한 질문에 "결국 주권자인 국민 여론과 국민 선택의 문제"라고 말해 이 대통령의 연임을 위한 개헌도 가능하다는 취지라는 해석을 낳았다. 국민의힘은 "이 대통령의 임기 연장을 위한 검은 속내를 드러냈다"고 비판했다.

 

강 실장은 "이 대통령과 청와대는 해외 순방 중이고 여러 성과를 내기 위해 집중하고 있다"며 "부동산 정책과 주가 상황, 민생경제가 매우 중요한 상황인데, 불필요하고 부적절한 논의에 쓸 시간이 없다"고 단언했다. 그러면서 "민생을 살리고 대한민국을 도약하는 데 청와대는 집중하고 있고 이 대통령도 같은 생각"이라고 덧붙였다.

the13ook@newspim.com

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대한변협, 윤석열 변호사 자격 취소 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 29일 법조계에 따르면 대한변호사협회는 전날 윤 전 대통령의 변호사 등록을 취소했다. 앞서 법무부가 변협에 등록취소를 명령한 데 따른 것이다. 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 변호사법 제5조는 '금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 않기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 자'를 변호사 결격사유로 규정한다. 같은 법 제18조는 '변협은 변호사가 제5조에 따른 결격사유에 해당하는 경우 변호사의 등록을 취소해야 한다'고 정하고, 제19조는 법무부 장관이 등록 변호사가 결격사유에 해당한다고 판단되면 변협에 등록취소를 명령해야 한다고 정하고 있다. 대법원은 지난 9일 특수공무집행방해 등 혐의를 받는 윤 전 대통령에 대해 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 지난해 1월 공수처의 체포영장 집행 방해 혐의, 비상계엄 선포 전 일부 국무위원의 심의권을 침해한 혐의 등으로 기소됐다.   hong90@newspim.com 2026-07-29 10:59
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