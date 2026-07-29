하나은행, 한국잡월드에 어린이 금융체험관 개관

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 고용노동부 산하 한국잡월드에 어린이 금융체험관을 개관했다고 29일 밝혔다.
체험관에는 금융상담 창구, 금고, 번호표 발급기, 통장 프린터 등 실제 은행 영업점과 유사한 장비를 갖췄다. 어린이들은 계좌 개설 신청서 작성, 번호표 발급, 통장 만들기, 체험용 화폐를 이용한 입출금 등을 통해 금융의 기본 원리와 저축의 의미를 배울 수 있다. 은행 대표 캐릭터를 활용해 나만의 통장을 꾸미는 활동도 제공된다.
하나은행은 한국잡월드 내에 조이출장소와 부속영업점도 함께 운영한다. 조이출장소에서는 체험용 화폐 '조이(Joy)'와 조이카드를 발급·관리한다. 부속영업점에는 하나은행 직원이 상주하며 방문객을 대상으로 계좌 개설, 예·적금, 인터넷·모바일 뱅킹 가입, 체크카드 발급 등 금융서비스를 제공한다.
부속영업점에서는 미성년자 전용 금융상품인 용돈 관리 통장 '원픽(ONE PICK)'을 비롯해 어린이 눈높이에 맞춘 금융교육 프로그램도 운영한다.
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