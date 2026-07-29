밸로프, 건대서 '라스트오리진' 팝업·콜라보 카페 운영

AI 핵심 요약beta
- 밸로프는 라스트오리진 팝업스토어와 콜라보 카페를 8월 9일까지 서울 건대 브이스퀘어에서 운영한다고 29일 밝혔다.
- 팝업스토어에서는 미스오르카 일러스트와 캐릭터 스킨 시안 등 아트워크 전시와 굿즈 판매를 진행한다.
- 행사 기간 중 게임 테마 메뉴와 한정 특전, 신규 일러스트 굿즈 판매, 8일 미니 콘서트를 통해 이용자 소통을 확대할 계획이라고 밝혔다.
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일러스트·캐릭터 스킨 시안 전시
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프는 서브컬처 RPG '라스트오리진'의 단독 팝업스토어와 콜라보 카페를 오는 8월 9일까지 서울 건대 브이스퀘어에서 운영한다고 29일 밝혔다.
이번 행사는 게임 일러스트 전시와 체험 프로그램, 콜라보 카페, 굿즈 판매, 공연 등으로 구성됐다.
팝업스토어에서는 라스트오리진 서비스 기간 중 선보인 주요 업데이트 관련 자료와 '미스오르카' 일러스트, 캐릭터 스킨 시안 등 아트워크를 전시한다. 이용자들은 역대 미스오르카 일러스트와 게임 제작 과정에서 마련된 시안을 살펴볼 수 있다.
콜라보 카페에서는 게임 캐릭터를 활용한 테마 메뉴를 판매하고 메뉴 구매자 등을 대상으로 한정 특전을 제공할 예정이다.
행사장에서는 아크릴 스탠드와 담요, 포토카드 등 캐릭터 굿즈도 판매한다. 신규 일러스트를 기반으로 제작한 상품과 팝업스토어 한정 상품 등이 포함됐다. 밸로프는 지난 22일 라스트오리진 공식 유튜브 채널 라이브 방송을 통해 담요 굿즈를 공개했다.
행사 기간 중인 다음 달 8일에는 게임 음악을 활용한 미니 콘서트를 진행한다.
밸로프 관계자는 "이용자들과 소통하기 위해 팝업스토어와 콜라보 카페를 준비했다"며 "게임의 세계관과 콘텐츠를 경험할 수 있는 온·오프라인 행사를 확대할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com