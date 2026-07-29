다이소, 스타필드 안성에 디즈니 팝업 운영

AI 핵심 요약beta
- (주)아성다이소가 29일 스타필드 안성점에서 디즈니 팝업을 다음달 11일까지 운영한다고 밝혔다.
- 곰돌이 푸 등 디즈니·픽사 테마 상품 140여 종과 토이 스토리 포토존, 경품 행사 등을 진행했다.
- 다이소는 스타필드 수원점에 이어 8월 코엑스몰점·고양점에서도 디즈니 팝업을 연속 개최할 예정이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = (주)아성다이소가 다음달 11일까지 스타필드 안성점 1층에서 디즈니 팝업을 운영한다고 29일 밝혔다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업해 디즈니·픽사 작품 테마 상품 140여 종을 선보인다.
주요 상품은 곰돌이 푸 테마 제품 13종이다. 푸 캐릭터 아트워크에 베이커리 무드를 더한 디자인으로, 미용 퍼프와 거울 등 소품 중심으로 구성했다. 캐릭터가 빵과 쿠키 모양으로 제작된 제품도 포함된다.
이 외에 미키 마우스, 미니 마우스, 칩 앤 데일, 주토피아의 닉과 주디 등 인기 캐릭터를 활용한 제품들을 준비했다. 지난 6월 출시한 토이 스토리 테마 상품도 재고를 확보해 판매한다.
팝업 현장에서는 토이 스토리 테마 포토존을 운영하며, 1만 원 이상 구매 시 선착순으로 경품을 증정한다.
다이소는 지난 10일 스타필드 수원점에서 디즈니 팝업을 시작했으며, 이후 8월 중 스타필드 코엑스몰점과 고양점에서도 팝업을 진행할 예정이다.
kji01@newspim.com