이노보테라퓨틱스, 코스닥 기술특례 상장예심 청구

AI 핵심 요약beta
- 이노보테라퓨틱스가 29일 코스닥 기술특례상장 예심을 청구했다
- AI 플랫폼 '딥제마' 기반으로 9개 신약을 개발 중이며 흉터치료제 INV-001은 임상3상을 앞두고 있다
- 대웅제약과 IBD치료제 기술이전 등 국내외 기술이전·글로벌 사업화 확대 위해 기업공개를 추진했다
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INV-001 등 4개 임상 단계 진입
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 기반 신약 개발 기업 이노보테라퓨틱스가 한국거래소에 코스닥 기술특례상장을 위한 상장예비심사를 청구했다고 29일 밝혔다.
이노보테라퓨틱스는 지난 5월 기술성평가를 통과한 데 이어 상장주관사인 한국투자증권과 코스닥 상장 절차를 진행한다.
지난 2019년 설립된 이노보테라퓨틱스는 자체 개발한 AI 플랫폼 '딥제마(DeepZema)'를 활용해 면역·염증, 섬유증, 암 질환 분야의 합성신약을 개발하고 있다. 현재 9개 신약 파이프라인을 확보했으며 이 가운데 4개가 임상 단계에 진입했다.
주요 파이프라인인 흉터 치료제 INV-001은 2024년 8월 국내 임상 2상을 마쳤다. 갑상선절제술 후 흉터 환자 77명을 대상으로 무작위 배정, 위약 대조, 이중맹검 방식으로 진행한 시험에서 고용량 투여군은 투여 12주 차에 위약군보다 흉터가 24.5% 감소했다.
회사는 지난 6월 식품의약품안전처로부터 INV-001의 임상 3상 시험계획을 승인받았다. 갑상선절제술 환자 약 252명을 대상으로 국내 다기관 임상 3상을 진행할 예정이다. 국내외 기업들과 기술이전 논의도 진행하고 있다.
이노보테라퓨틱스는 지난 5월 대웅제약과 염증성 장질환 치료제 INV-008의 기술이전 계약을 체결했다. 계약 규모는 선급금 65억원과 임상 개발 단계별 마일스톤을 포함해 총 6625억원이다.
궤양성대장염 치료제 INV-101은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 2상 시험계획을 승인받았다. 퇴행성 관절염 치료제 INV-004는 식약처에 국내 임상 1상 시험계획을 신청했다.
이와 함께 섬유증 치료제 INV-002와 항체약물접합체(ADC)용 페이로드 INV-010 등 전임상·연구 단계 후보물질을 개발하고 있다.
이노보테라퓨틱스는 지난 5월 전문평가기관 2곳으로부터 각각 A등급과 BBB등급을 받아 기술특례상장 요건을 충족했다.
박희동 이노보테라퓨틱스 대표는 "주요 파이프라인의 임상 개발과 글로벌 기술이전 등 사업화를 확대하기 위해 기업공개를 추진했다"고 말했다.
이어 "딥제마를 활용해 후보물질 발굴 단계에서 독성 등을 사전에 검증하고 개발 가능성이 있는 물질을 선별하고 있다"며 "임상에서 효력이 확인된 파이프라인을 중심으로 글로벌 기술이전을 추진할 계획"이라고 설명했다.
dconnect@newspim.com