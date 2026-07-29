李대통령, 룰라 노조사무실 방문…"노동 존중 세상 다를 것 없다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 28일 브라질 상파울루 ABC 금속노조 본부를 방문했다
- 이 대통령은 룰라 대통령의 옛 노조 집무실을 둘러보고 브라질 노동운동 역사와 노조 현황을 질문했다
- 이 대통령은 노동 존중의 가치를 강조했고 청와대는 두 정상 간 유대와 신뢰가 심화됐다고 평가했다
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룰라 대통령 정치적 출발 상징 공간
"나는 시계 만들었다" 소년공 회상
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 28일(현지시간) 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 과거 근무했던 금속노조 본부를 방문했다.
강유정 청와대 수석대변인은 "이 대통령은 이날 오후 상베르나르두두캄푸시에 위치한 상파울루 지역 ABC 금속노조 본부를 방문했다"고 전했다.
ABC는 상파울루 남동부 공업지역 ▲산투 안드레(Santo André) ▲상 베르나르두(São Bernardo) ▲상 카에타누(São Caetano)를 일컫는다.
◆노동운동 상징적 장소 방문…정상 간 유대 신뢰 심화
상파울루 지역 ABC 금속노조 본부는 브라질 산업화의 중심지인 이 지역 노동운동의 상징이다. 1970~80년대 브라질 군사정권 때 민주화와 노동권 신장을 이뤄낸 역사적인 공간이기도 하다.
금속 노동자 출신인 룰라 대통령은 이곳에서 노조위원장으로 활동하며 노동자 권익을 대변했다. 룰라 대통령의 정치적 출발점으로 알려져 있다.
이 대통령은 웰링턴 다마스세누 노조위원장 안내를 받아 룰라 대통령이 노조위원장으로 재직하던 당시(1975-1981년)의 집무실이 보존된 전시 공간을 둘러봤다. 조합원 숫자가 얼마나 되는지 주된 업종이 무엇인지 브라질 전역에 노조가 총 몇 개나 있는지도 물었다.
이 대통령은 "어떤 일을 하다가 변호사가 됐느냐"는 다마스세누 위원장의 질문에 "나는 시계를 만들었다"며 소년공 시절을 회상했다.
이 대통령은 금속노조 본부 방문 직후 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "노동이 존중되는 세상을 만드는 일은 브라질이나 대한민국이나 다를 것이 없다"라며 방문 소회를 밝혔다.
강 수석대변인은 "ABC 금속노조 방문은 브라질 산업화와 민주화 과정에서 룰라 대통령을 구심점으로 노동운동이 중요한 역할을 했던 상징적 장소의 방문"이라며 "두 정상 간 유대관계를 더욱 돈독히 하고 상호 이해와 신뢰를 심화하는 의미 있는 자리였다"고 말했다.
pcjay@newspim.com