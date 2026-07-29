"프리미엄 흑돈 품었다"…노브랜드 버거, 버크셔K 카츠 2종

AI 핵심 요약beta
- 노브랜드 버거가 29일 버크셔K 카츠 2종을 출시했다
- 희소성 높은 흑돈 버크셔K를 두툼한 카츠 패티와 브리오슈 번으로 구현했다
- 8월 31일까지 팝업스토어와 앱 세트업 행사로 프로모션을 진행한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드의 노브랜드 버거가 프랜차이즈 버거 업계 최초로 프리미엄 흑돼지 품종 '버크셔K'를 활용한 신메뉴를 선보였다.
노브랜드 버거는 '고기 맛집'이라는 강점을 한층 강화하기 위해 '버크셔K 카츠'와 '버크셔K 카츠 어니언' 2종을 출시했다고 29일 밝혔다.
버크셔K는 국내 돼지 가운데 약 1.2% 수준에 불과한 희소성 높은 흑돈 품종으로, 풍부한 육즙과 쫄깃한 식감, 진한 육향이 특징이다. 노브랜드 버거는 버크셔K 특유의 고기 맛을 온전히 즐길 수 있도록 두툼한 카츠 패티로 구현했다. 여기에 바삭한 튀김옷과 국내산 가루쌀로 만든 부드러운 브리오슈 번을 조합해 고기의 진한 풍미와 번의 부드러운 식감이 조화롭게 어우러지도록 했다.
'버크셔K 카츠'는 바삭하게 튀겨낸 버크셔K 카츠 패티에 향긋한 깻잎 페스토와 신선한 양상추, 양파를 더한 메뉴다. 진한 고기 맛에 깻잎의 산뜻한 향을 더해 풍미가 무겁지 않고 깔끔하게 마무리되는 것이 특징이다. 가격은 단품 5900원, 세트 7900원이다.
'버크셔K 카츠 어니언'은 버크셔K 카츠에 바삭한 어니언링을 더해 씹는 재미와 풍성한 맛을 살렸다. 육즙이 풍부한 카츠 패티와 어니언링의 바삭한 식감이 어우러져 한층 깊은 풍미를 즐길 수 있다. 가격은 단품 7100원, 세트 9100원이다.
노브랜드 버거는 신제품 출시를 기념해 오는 8월 10일까지 NBB 앱에서 버크셔K 카츠 2종을 구매하는 고객에게 감자튀김과 음료를 무료로 제공하는 세트업 프로모션을 진행한다.
또한 오는 8월 31일까지 노브랜드 버거 홍대점을 프리미엄 정육식당 콘셉트의 '더 고기한 버거집' 팝업스토어로 운영한다.
노브랜드 버거 관계자는 "최근 가격뿐 아니라 패티에 사용된 고기의 품질과 원재료까지 꼼꼼히 살피는 소비자가 늘었다. 노브랜드 버거만의 가격 경쟁력을 유지하면서 차별화된 식재료와 새로운 맛을 경험할 수 있는 메뉴를 선보이겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com