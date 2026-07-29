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2026.07.29 (수)
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트럼프·네타냐후 '이란 핵무기 저지' 공조 재확인…전쟁 교착 속 압박·외교 병행

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  • 트럼프 미국 대통령과 네타냐후 총리가 28일 백악관에서 회담을 갖고 이란의 핵무기 보유를 어떤 경우에도 허용하지 않겠다고 재확인했다.
  • 양측은 이란 전쟁 교착 상황과 호르무즈 해협 긴장 완화, 역내 안보 구도 전반을 논의하며 외교·군사 병행 전략을 유지하기로 했다.
  • 네타냐후는 10월 27일 총선을 앞두고 트럼프와의 긴밀한 공조 이미지를 부각해 보수층 결집과 '트럼프 효과'를 노린 것으로 전해졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10월 총선 앞둔 네타냐후, 트럼프와 공조 부각 지지층 결집 시도

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 28일(현지시간) 백악관에서 회담을 갖고, 이란의 핵무기 보유를 어떤 경우에도 허용하지 않겠다는 '철통 같은 공약'을 재확인했다. 지난 2월 미국과 이스라엘의 대이란 군사작전 개시 이후 첫 정상회담에서 양국 정상은 6개월째 이어진 이란 전쟁이 교착 상태에 빠진 상황에서 향후 대응 방향을 중점 논의한 것으로 알려졌다.

◆ "합의든, 다른 방식이든 이란의 핵 보유는 불가"

이스라엘 총리실은 회담 직후 성명을 통해 "네타냐후 총리가 오늘 백악관에서 트럼프 대통령을 만났다"며 회담에 참석한 고위 당국자를 인용해 "두 정상은 무엇보다 이란 문제를 중심으로 핵심 현안 전반에 대해 포괄적이고 심도 있는 논의를 진행했다"고 전했다. 이어 "트럼프 대통령과 네타냐후 총리는 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 하겠다는 철통 같은 의지를 재확인했다"고 강조했다.

이와 관련해 이스라엘 일간 예루살렘 포스트는 회담 사정에 밝은 소식통을 인용해 "합의를 통해서든, 다른 방식이든 이란의 핵무기 보유는 허용될 수 없다는 점을 양측이 거듭 확인했다"고 전해, 외교적 해결과 군사적 압박을 병행하는 현 전략이 유지될 것임을 시사했다. 신문은 또 회담이 약 90분간 진행됐으며, 양측은 이란 전쟁 상황과 호르무즈 해협 긴장 완화 문제, 역내 안보 구도 전반을 폭넓게 점검했다고 전했다.

◆ '긍정적이고 생산적 회담' 평가 속 미묘한 균열도 노출

캐럴라인 레빗 백악관 대변인 역시 이번 회담이 "긍정적이고 생산적이었다"고 평가했다. 

다만 양국 정상 간 관계가 완전히 순탄치만은 않다는 신호도 감지된다. 트럼프 대통령은 회담에 앞서 이란의 지하 핵시설이 위치한 것으로 알려진 곡괭이산(픽액스 마운틴·Pickaxe Mountain)에 관한 첩보를 네타냐후 총리가 전달할 예정이라는 언론 보도에 대해 "비비(네타냐후)가 그런 것을 나에게 알려줄 필요는 없다"며 "왜 그냥 나한테 얘기하지 않고 왜 전 세계에 대고 떠들어야 하나"고 불쾌하다는 반응을 보였다.

◆ 10월 총선 앞둔 네타냐후, '트럼프 효과' 노림수

이번 방미에는 이스라엘 국내 정치 일정도 크게 작용한 것으로 보인다. 예루살렘포스트는 네타냐후 총리가 오는 10월 27일 총선을 앞두고 트럼프 대통령의 공개적 지지를 확보하는 데 이번 회담의 주요 목표가 있었다고 보도했다.

최근 여론조사에서 고전 중인 네타냐후로서는 트럼프 대통령과의 긴밀한 관계를 부각하는 것이 보수층 결집에 도움이 될 수 있다는 계산이다. 특히 미국과 이스라엘 간 공조 이미지를 재부각하는 것이 필승 전략의 핵심 카드로 꼽힌다는 평가다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 28일(현지시간) 백악관에서 회담을 가졌다. [사진=이스라엘 총리실 엑스(X)]

dczoomin@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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