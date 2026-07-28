트럼프 "한미동맹, 인도태평양 평화의 기둥"...정전협정 73주년 메시지

AI 핵심 요약beta
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 27일 한국전쟁 정전협정 73주년 메시지를 발표해 한미동맹과 반공 의지를 재확인했다
- 백악관은 한국전쟁 참전용사 희생을 기리고 미군 피해 규모를 언급하며 자유 수호의 대가를 강조했다
- 또 한미동맹이 인도태평양 평화의 핵심 축이라며 현재까지 이어지는 공산주의 위협에 단호히 대응하겠다고 밝혔다
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공산주의 위협 재소환하며 '자유 수호' 천명
[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 한국전쟁 정전협정 체결 73주년을 맞아 대통령 메시지를 발표하고, 한미동맹의 견고함과 공산주의 및 권위주의 세력에 대한 강경한 대응 의지를 재확인했다.
백악관은 이날 발표한 '한국전쟁 참전용사 정전기념일(National Korean War Veterans Armistice Day)' 대통령 메시지에서 "73년 전 정전협정으로 잔혹했던 전쟁의 포성은 멈췄지만, 자유를 위해 싸운 이들의 영웅적 헌신은 미국 정신의 강인함을 보여주는 영원한 증거로 남아 있다"며 참전용사들의 희생을 기렸다.
이어 1950년 6월 25일 북한군의 남침으로 시작된 전쟁에서 미국이 22개국 연합군을 이끌고 38개월간 전투를 수행했다고 설명했다. 또 "혹한의 산악지대와 치열한 전선에서 북한군과 중국군에 맞서 싸운 결과 대한민국을 공산주의 확산으로부터 지켜냈다"고 평가했다.
메시지는 미군 전사자 3만2000여 명, 부상자 9만여 명 등 총 13만5000명 이상의 인명 피해를 언급하며 "이들의 희생은 결코 잊히지 않을 것"이라고 강조했다.
백악관은 70여 년이 지난 현재까지도 한미동맹이 굳건히 유지되고 있음을 부각했다. 메시지는 "미국과 대한민국은 공동의 희생을 통해 단련되고 자유에 대한 가치로 결속된 확고한 동맹"이라며 "이 동맹은 인도·태평양 지역 평화와 안정의 핵심 축"이라고 밝혔다.
아울러 백악관은 과거 한국전쟁 당시의 이념 대립을 현재 정세와 연결 지으며 경계 메시지를 내놨다. 메시지는 "한반도를 위협했던 공산주의적 야욕이 오늘날에도 형태를 달리해 지속되고 있다"며 "미국은 국내외에서 자유를 수호하기 위해 흔들림 없는 대응을 이어갈 것"이라고 밝혔다.
메시지는 2차 세계대전 당시 일본 점령에서 벗어난 '괌 해방 82주년'을 함께 언급했으며, 워싱턴DC 한국전 참전용사 기념비에 새겨진 문구인 "자유는 공짜가 아니다(Freedom is not Free)"를 인용하며 끝맺었다.
dczoomin@newspim.com