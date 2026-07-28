"일본 규슈 7.1 강진...구마모토현 쇼핑몰 붕괴, 다수 인명 갇혔다"

AI 핵심 요약beta
- 일본 정부가 28일 구마모토 지진으로 이온몰 붕괴사고 피해 상황을 확인 중이라고 밝혔다.
- 구마모토현 이온몰 2층이 무너져 다수가 갇히고 부상자가 병원으로 이송됐으나 사망자는 확인되지 않았다.
- 외교부는 이번 지진과 관련해 한국인 인명 피해는 없으며 상황을 계속 모니터링 중이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 규모 7.1 강진이 발생하면서 대형 쇼핑몰이 일부 붕괴되는 등 피해가 이어지고 있다.
NHK 등 현지 매체에 따르면 이날 오후 6시께 구마모토시 가시마마치 소재 대형 쇼핑몰인 이온몰의 건물 지붕과 벽면 등이 무너졌다. 지진의 영향으로 추정된다.
일본 소방청 재해대책본부에 따르면 이온몰 2층에서 붕괴 사고가 발생해 다수 사람이 건물에 갇혔다. NHK는 일부 부상자가 병원으로 이송되고 있다고 보도했다. 사망자 발생 여부는 현재까지 확인되지 않고 있다.
이온몰은 지진이 발생한 후 방문객들을 건물 밖으로 대피시켰다. 약 200여명이 야외 주차장으로 이동한 것으로 전해졌다.
일본 정부 대변인 기하라 미노루 관방장관은 기자회견에서 이번 쇼핑몰 사고에 대해 "피해 상황을 확인 중"이라고 밝혔다.
일본 정부와 NHK에 따르면 이날 오후 4시 27분쯤 구마모토현 구마모토시 남쪽 23km 지역을 진원으로 하는 지진이 발생했다. 구마모토현 히카와마치에 위치한 지역 의료센터에는 이날 오후 6시 기준 50명 이상이 이송돼 치료를 받고 있다.
외교부는 구마모토현 지진과 관련해 현재까지 확인된 한국인 인명 피해는 없다고 밝혔다. 외교부는 현지 상황을 면밀히 모니터링하면서 국민의 피해 여부를 계속 파악할 예정이다.
blue99@newspim.com