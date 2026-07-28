日 규슈 7.1 강진에 한국도 '흔들'…유감신고 789건·피해 없어

AI 핵심 요약beta
- 일본 규슈 구마모토현에서 28일 규모7.1 지진이 발생해 국내에서 건물이 흔들리고 시민들이 대피했다
- 소방청은 오후5시30분 기준 전국에서 지진 유감신고 789건이 접수됐으나 인명과 재산 피해는 없다고 밝혔다
- 기상청은 부산·경남·전남광주·제주 등에서 최대 계기진도3, 기타 지역에서 계기진도2가 관측됐다고 설명했다
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규모 6.1·5.0 추가 지진 잇따라
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 28일 오후 일본 규슈 구마모토현에서 발생한 규모 7.1 강진의 여파로 국내 곳곳에서 건물이 흔들리고 시민들이 한 때 건물 밖으로 대피했다. 전국에서 지진 흔들림 신고가 약 800건 가까이 접수됐지만 인명이나 재산 피해는 아직 확인되지 않았다.
소방청은 이날 오후 5시30분 기준 일본 구마모토현 지진과 관련한 국내 유감신고가 총 789건 접수됐다고 밝혔다. 지역별로는 부산이 291건으로 가장 많았고 울산 125건, 경남 120건, 창원 95건, 경북 69건, 전남 46건, 인천 17건, 광주 9건, 전북 5건, 경기 4건, 대전 3건, 충북 2건, 서울·대구·제주 각 1건 등이었다.
소방청은 현재까지 이번 지진으로 인한 국내 인명이나 재산 피해는 확인되지 않았다고 밝혔다.
기상청에 따르면 이날 오후 4시 27분쯤 일본 구마모토현 구마모토시 남쪽 23㎞ 지점에서 규모 7.1의 지진이 발생했다. 진원의 깊이는 10㎞로 추정됐다. 지진의 영향으로 부산과 경남, 전남광주, 제주 등에서는 최대 계기진도 3, 강원·경기·경북·대구·울산·전북·충남·충북 등에서는 계기진도 2가 관측됐다.
계기진도 3은 실내, 특히 건물 위층에 있는 사람이 진동을 현저하게 느끼고 정차한 차량이 약간 흔들리는 수준이다. 계기진도 2는 조용한 상태이거나 건물 위층에 있는 일부 사람이 흔들림을 감지하는 정도다.
기상청은 오후 4시 39분쯤 '경남, 부산, 전남광주, 제주 지역 흔들림은 일본 지진의 영향'이라는 안전안내문자를 발송했다.
이후 오후 5시8분에는 구마모토시 남남서쪽 49㎞ 해역에서 규모 6.1의 추가 지진이 발생했다. 경남과 경북, 전남, 광주, 제주에서 최대 계기진도 2가 관측됐다. 10분 뒤인 오후 5시18분에도 같은 해역에서 규모 5.0의 지진이 발생했으나 국내에는 영향을 미치지 않은 것으로 분석됐다.
소방당국 관계자는 "지진 여파에 따른 유감 신고가 계속 접수되고 있다"며 "엘리베이터 이용을 자제하고 낙하물에 주의하는 등 안전에 유의해 달라"고 말했다.
y2kid@newspim.com