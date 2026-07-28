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구자현 검찰총장 대행도 사퇴 고심...檢 "지금은 던질 때 아냐"

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  • 구자현 검찰총장 대행이 30일 휴가 복귀 후 형소법 개정안에 맞서 이재명 대통령에게 거부권 행사를 요청하며 사의를 표명할지 관심이 쏠렸다
  • 검찰 안팎에서는 보완수사권 폐지로 형사사법 절차 공백과 혼란이 우려되고, 구체 규정이 대통령령에 과도하게 위임됐다는 비판이 제기됐다
  • 정성호 장관과 대검은 보완수사권 존치와 전건송치제 부활을 공식 주장한 가운데, 구 대행의 최종 거취가 형소법 개정·거부권 국면의 변수로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

구 대행 거취, 본회의보다 거부권 국면서 결단 관측
"대통령령 위임 남발" 개정안 조문 허점 지적도
대검, 지난 8일 이미 존치 필요성 의견 제출

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 구자현 검찰총장 직무대행의 거취에 검찰 안팎의 관심이 쏠리고 있다. 정성호 법무부 장관이 공개적으로 사의를 표명한 가운데, 구 대행도 형소법 개정안이 국회를 통과할 경우 이재명 대통령에게 재의요구권(거부권) 행사를 요청하며 사의를 표명할 수 있다는 관측이 나온다.

◆ "지금은 던질 때 아냐"…거부권 국면서 결단 관측

28일 법조계에 따르면 구자현 검찰총장 대행의 휴가기간은 오는 30일 종료된다. 사진은 구 대행. [사진=뉴스핌DB]

28일 법조계에 따르면 검찰 내부에서는 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법(형소법) 개정안이 국회를 통과하더라도 구 대행이 곧바로 거취를 결정하기보다는, 법안이 정부로 이송된 뒤 이 대통령에게 재의요구권 행사를 요청하며 사의를 표명할 수 있다는 전망이 제기된다. 구 대행이 직을 걸고 개정안의 재검토를 요구할 수 있다는 관측이다.

서울지역의 한 현직 검사는 "지금은 법안 통과를 막고 국민을 설득해야 할 시점인 만큼 자리를 던질 때는 아니다"라며 "그럼에도 개정안이 국회를 통과한다면 대통령에게 거부권 행사를 요청하면서 사의를 표명하는 수순이 될 수 있다"고 전망했다.

헌법상 대통령은 국회에서 의결된 법률안이 정부로 이송되면 15일 이내에 공포하거나, 이의가 있으면 이의서를 첨부해 국회로 돌려보내 재의를 요구할 수 있다. 이 기간이 구 대행을 비롯한 검찰 수뇌부의 거취를 좌우할 최종 변수로 꼽히는 이유다.

또 다른 현직 검사는 "구 대행의 사의 표명 여부나 시점을 확실하게 알지는 못한다"면서도 "검찰총장 대행이 언젠가 사의를 표명할 것이라는 건 사실 당연한 예상이다. 만약 거부권 가능성이 있다면 그 무렵 입장을 밝힐 수 있다고 본다"고 내다봤다.

더불어민주당은 이날 법사위 법안심사1소위원회에서 형소법 개정안을 병합 심사한 뒤, 오는 29일 또는 30일 오전 법사위 전체회의에서 의결해 30일 본회의에 상정하는 방안을 추진하고 있다. 개정안은 검사의 보완수사권을 원칙적으로 폐지하고 공소 제기와 유지를 중심으로 직무를 재편하는 내용을 담고 있다.

◆ 못 채운 실무 공백…책임은 결국 대통령 몫

이재명 대통령. [사진=청와대]

검찰 내부에서는 정작 개정안 자체에 형사사법 절차를 충분히 정리하지 못한 허점이 많다는 지적도 이어진다. 보완수사권 폐지에 따른 부작용을 비롯해, 수사권이 없는 검사가 사건 송치 이후 경찰과 어디까지 협의할 수 있는지, 경찰의 긴급체포에 대한 검사 승인 절차까지 사라질 경우 통제 장치가 없어지는 것은 아닌지 등 실무상 쟁점이 법에 명확히 담기지 않았다는 우려다.

세부적으로 정리되지 않은 부분들은 상당수 대통령령 등 하위법령에 위임돼 있어, 결국 시행 과정에서 발생할 혼란의 책임까지 대통령 몫으로 넘어갈 수 있다는 비판 의식도 깔려 있다.

안미현 검사는 최근 페이스북에서 김용민·박은정 의원안에 현행법보다 대통령령 위임 조항이 대폭 늘었다고 지적하며 "형사사법 절차의 최소한의 테두리조차 법률에서 정하지 않고 하위법령에 미룬 것"이라는 취지로 비판했다.

수도권의 한 현직 검사는 "보완수사를 전면 금지하면서 현행 구속기간과 경찰과의 협의 절차를 그대로 두면 제도 사이에 공백이 발생할 수 있다"며 "법을 먼저 통과시킨 뒤 하위법령으로 정리하면 된다는 접근으로 해결하기 어려운 문제"라고 짚었다.

◆ 대검, 이미 "존치 필요" 공식 입장…구자현 입장에 촉각

정성호 법무부 장관. [사진=뉴스핌 DB]

앞서 사의를 표명한 것으로 알려진 정 장관은 그동안 보완수사권 폐지에 따른 피해자 보호 공백을 우려하며 전건송치제 부활 등 보완책을 공개적으로 주장해왔다. 지난 15일 국회 법사위 전체회의에서도 검찰 보완수사권이 폐지될 경우 경찰의 사건을 검찰이 모두 넘겨받는 '전건 송치' 제도를 부활해 부작용을 방지해야 한다고 주장했다.

구 대행이 이끄는 대검찰청도 이와 같은 문제의식을 공유해온 것으로 보인다. 실제로 구 대행 체제의 대검은 이달 8일 국회에 제출한 의견서에서 보완수사를 "국민의 기본권 보호와 억울한 피해자 구제를 위한 검사의 책무이자 사법 통제 수단"이라고 규정하며 존치를 요청한 바 있다. 경찰 수사 사건의 전건송치제 재도입과 보완수사요구의 실효성 확보도 함께 주장했다.

구 대행의 공식 휴가는 오는 30일 끝나는 것으로 파악된다. 다만 휴가 중에도 형소법 개정안 관련 국회 상황을 계속 보고받으며 사실상 업무를 이어가고 있다.

대검 관계자는 "구 대행의 거취와 관련해 내부에 공식적으로 안내되거나 확정된 내용은 없다"며 "법안소위 논의 상황을 지켜보고 있는 단계"라는 입장이다.

yek105@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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