평택 K-55 미군기지서 백린 누출… 평택시, 주민 대피 안내

AI 핵심 요약beta
- 미군과 소방당국은 28일 평택 K-55기지 백린 누출을 조사했다
- 평택시는 재난문자로 인근 주민에게 실내 대피와 외부 활동 자제 요청했다
- 소방당국은 통제선 설치와 농도 측정 중이며 인명 피해 신고는 없는 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
피부 접촉·연기 흡입 시 화상·장기 손상 등 치명적 독성
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 평택시 서탄면 K-55 미군기지에서 백린(白燐)이 누출돼 인근 주민들에게 대피 안내가 내려졌으며, 미군과 소방당국이 정확한 사고 경위를 파악 중이다.
28일 오후 5시 7분께 경기 평택시 서탄면 K-55 미군기지에서 백린이 누출됐다는 112 신고가 접수됐다. 신고를 받은 소방당국과 경찰이 현장으로 출동해 누출 규모와 경위, 추가 위험 여부 등을 확인하고 있다.
주한미군 관계자는 "미군 측에서 사고가 발생한 것은 사실이나 정확한 내용은 아직 파악되지 않았다"고 밝혔다. 사고 지점은 주한미군 오산공군기지(K-55) 내부로, 미군과 한국 소방당국이 합동으로 대응에 나선 것으로 알려졌다.
평택시는 이날 사고 직후 재난문자를 통해 "K-55 미군기지 내 백린 누출. 인근 주민은 피부에 노출되지 않도록 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다"라고 안내했다. 시는 백린이 피부에 닿거나 흡입될 경우 인체에 유해할 수 있다고 보고, 기지 인근 주민들에게 실내 대피와 외부 활동 자제를 요청한 것으로 전해졌다.
소방당국은 현장 주변 통제선 설치, 공기 중 농도 측정 등 추가 위해 가능성을 점검하고 있으며, 인명 피해 신고는 아직 접수되지 않은 것으로 알려졌다. 정확한 누출량과 원인, 오염 범위는 조사 결과가 나오는 대로 공개될 예정이다.
백린(white phosphorus)은 인(P)의 동소체로, 낮은 온도에서도 공기와 접촉하면 쉽게 발화하고 연기를 내는 가연성 물질이다. 주로 연막탄·조명탄·소이탄 등의 군사용 탄약에 쓰이며, 자연 발화성과 독성 때문에 관리·취급에 각별한 주의가 요구된다.
백린이 피부에 직접 접촉하면 심한 화상과 조직 손상을 유발할 수 있고, 연기를 다량 흡입할 경우 눈·호흡기 점막 자극과 폐 손상, 중독 증상이 나타날 수 있는 것으로 알려져 있다. 체내로 흡수되면 간·심장·신장 등 장기를 손상시킬 수 있어, 급성 고농도 노출 시 치명적 결과로 이어질 수 있다는 게 전문가들의 설명이다.
gomsi@newspim.com