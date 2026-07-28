한미사이언스, 2분기 영업익 71% 증가…계열사 성장 견인

AI 핵심 요약beta
- 한미사이언스가 28일 2분기 실적을 크게 개선했다
- 2분기 매출 3679억원·영업익 591억원을 냈다
- 온라인팜 성장과 헬스케어 사업 확대가 주효했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
온라인팜 매출 3057억원
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹 지주회사 한미사이언스가 그룹 계열사의 견조한 성장과 자체 사업 확대에 힘입어 올해 2분기 실적이 큰 폭으로 개선됐다.
한미사이언스는 28일 연결기준 잠정 실적을 공시하고 2분기 매출 3679억원, 영업이익 591억원, 순이익 437억원을 기록했다고 밝혔다.
전년 동기 대비 매출은 8.7% 증가했으며, 영업이익과 순이익은 각각 70.9%, 54.2% 늘었다.
상반기 누적 실적은 매출 7216억원, 영업이익 927억원, 순이익 860억원으로 집계됐다. 매출은 지난해 같은 기간보다 7.6% 증가했으며, 수익성도 안정적인 성장세를 이어갔다.
이번 실적은 의약품 유통 계열사 온라인팜과 그룹 계열사의 성장세가 견인했다. 온라인팜은 전문의약품(ETC) 유통 사업 확대에 힘입어 2분기 매출 3057억원을 기록했다. 전년 동기보다 191억원 증가한 규모다. 회사는 한미약품의 기술수출 성과 일부가 반영되면서 수익성도 개선됐다고 설명했다.
한미사이언스는 지주회사 역할과 함께 자체 헬스케어 사업도 확대하고 있다. 의료기기 사업을 비롯해 두유, 건강기능식품, 화장품 등 컨슈머헬스 사업 포트폴리오를 강화하며 성장동력을 확보한다는 전략이다.
최근에는 건강기능식품 브랜드 '엔플(NPLE)'과 더마 코스메틱 브랜드 '아데시(ADESII)'를 출시하며 웰니스와 뷰티 시장으로 사업 영역을 확대했다.
김재교 한미사이언스 대표는 "핵심 자회사의 견조한 성장과 자체 사업 경쟁력 강화 노력이 안정적인 실적으로 이어졌다"며 "사업형 지주회사로서 계열사 간 시너지를 극대화하고 헬스케어 사업 포트폴리오를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com