코오롱스포츠, 첫 해외 트레일러닝 대회 부탄서 여는 까닭

AI 핵심 요약beta
- 코오롱스포츠가 10월 28일부터 31일까지 부탄에서 첫 해외 트레일러닝 대회를 연다
- 부탄 히말라야 원형 자연을 배경으로 파로에서 팀푸까지 40km 단일 코스로 진행된다
- 전 세계 러너 100명과 현지 러너 100명만 선발해 고산 레이스로 브랜드 글로벌 경쟁력을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 코오롱스포츠가 오는 10월 히말라야 왕국 부탄에서 브랜드 창립 이래 첫 해외 트레일러닝 대회를 연다.
코오롱스포츠는 '코오롱 트레일 런 부탄 2026(KOLON TRAIL RUN BHUTAN 2026)'을 오는 10월 부탄 현지에서 직접 기획·운영한다. 1973년 브랜드 출범 이후 해외에서 자체 대회를 여는 것은 이번이 처음이다. 지난 4월 강원도 횡성에서 국내 첫 트레일러닝 대회를 성공적으로 치른 데 이어, 하반기 첫 해외 대회를 통해 관련 시장 내 입지를 다지고 글로벌 브랜드 인지도를 넓히겠다는 전략이다.
첫 해외 무대로 부탄을 선택한 배경에는 이 나라 특유의 자연 보전 정책이 있다. 부탄은 환경 보호를 위해 관광객 수를 제한하고 국가부담금(SDF)을 부과하는 등 엄격한 정책을 유지해왔다. 그 결과 손상되지 않은 히말라야 원형의 자연이 그대로 남아있어, 트레일러닝 본연의 가치를 전달하기에 최적의 장소로 꼽힌다. 전 세계 트레일러너들 사이에서 부탄이 '언젠가 꼭 한번 달려보고 싶은 러닝의 마지막 미답지'로 불리는 이유이기도 하다.
대회는 오는 10월 28일부터 31일까지 3박 4일 일정으로 진행된다. 코스는 부탄의 옛 수도 파로(해발 2300m)에서 새벽 무렵 출발해 해발 4000m 정점을 넘어 현재 수도인 팀푸까지 이어지는 40km 단일 코스다. 누적 상승고도는 2700m에 달한다.
참가자들은 도시의 소음 대신 오색 깃발 '타르초'와 기도 바퀴가 늘어선 히말라야 능선을 지난다. 결승선은 팀푸 시내를 굽어보는 51m 높이의 대형 황금 좌불상 '부처 도르덴마' 앞에 마련된다.
참가 인원은 전 세계 러너 100명과 부탄 현지 러너 100명, 총 200명으로 제한된다. 고산 지대 레이스인 만큼 참가 자격도 까다롭다. ITRA/UTMB 지수 500점 이상이거나, 최근 2년 내 50km 이상 트레일 대회를 완주했거나, 최근 2년 내 해발 4000m 이상 고산 레이스 참가 경험이 있는 러너 중 의사 소견서를 제출한 경우에 한해 신청을 받는다. 해외 참가자 모집은 7월 27일 오전 10시(태국 방콕 ICT 기준)부터 대회 공식 홈페이지를 통해 선착순으로 진행 중이며, 참가비는 3500달러다.
코오롱스포츠 관계자는 "한국의 산과 함께 성장해 온 아웃도어 노하우를 발판 삼아, 이번 부탄 대회를 시작으로 글로벌 시장에서 브랜드 경쟁력을 본격적으로 강화해 나갈 것"이라고 전했다.
fineview@newspim.com