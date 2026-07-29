[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 29일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 29일 운영·정무·재경·복지위 등 상임위 전체회의를 열었다
- 의원실들은 공정·의료사고·제주특별자치·희귀 간질환 등 다양한 세미나를 진행했다
- 여야는 소통관 기자회견과 최고위원회의·각 당 대표·원내대표 일정으로 현안을 논의했다
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◆상임위원회
10:00 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
10:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
◆의원실 세미나
10:00 최수진 의원실, "올공 청년들은 말한다": 청년이 말하는 공정과 책임, 그리고 대한민국의 미래 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 이소희 의원실, 의료사고 이력, 국민은 알 수 있어야 합니다 / 의원회관 제1간담회의실
13:30 김한규 의원실 등, 특별자치 20년, 제주에서 대한민국의 미래를 설계하다 / 국회박물관 국회체험관
14:00 서미화 의원실 등, 여성 희귀 간 질환 PBC<원발성 담즙성 담관염> 치료 사각지대 해소를 위한 정책토론회 / 국회도서관 소강당
◆소통관 기자회견
09:00 김태규 의원, [현안 기자회견]
09:40 박상혁 의원, [홈플러스 관련 기자회견]
10:00 정혜경 의원, [대형마트 새벽배송 허용 정책 강행 규탄 기자회견]
10:20 김문수 의원, [김용 전 민주연구원 부원장 무죄 촉구 기자회견]
10:40 김영호 의원, [현안 기자회견]
11:00 송영길 의원, [노무현정신계승연대, 송영길 당대표 후보 지지선언 기자회견]
11:20 한준호 의원, [과학기술정보방송통신위원회 현안 기자회견]
11:40 최혁진 의원, [고등교육법 일부개정법률안 대표발의 기자회견]
13:00 김성범 의원, [공공기관 지방이전 관련 기자회견]
13:20 서영교 의원, [현안 기자회견]
13:40 이건태 의원, [정치 현안 기자회견]
14:00 박지원(朴芝源) 의원, [별정우체국 3인관서 법적근거 마련 기자회견]
14:20 정연욱 의원, [대한축구협회 청문회 관련 기자회견]
14:40 윤용근 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:00 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 최수진 의원 주최 세미나 "올공 청년들은 말한다" / 국회 의원회관 제8간담회의실
*정점식 원내대표
10:00 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
14:30 홍익표 대통령비서실 정무수석비서관 접견 / 본관 224호
15:30 신임지도부 진보당 김종훈 당대표 예방 / 본관 221호
*김준형 원내대표
10:00 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
*천하람 원내대표
10:00 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호