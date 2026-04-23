[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월23일

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[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.

23일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲"표에 도움 안돼" "후보에 짐 된다"...장동혁 리더십 사면초가 ▲웨이퍼 폐기땐 막대한 손실...삼성 "안전시설은 정상 운영돼야" ▲'꿈의 영업이익률' 72% 찍었다...SK하이닉스, 1분기 영업익 37.6조 ▲현대차, 1분기 영업익 2.5조…'관세·원가부담'에 전년비 30% 감소 ▲"급식 몰아주기 아냐"…법원, 삼성웰스토리 과징금 2349억 취소 판결 등 다양한 기사가 있습니다.

23일자 투데이 ANDA 바로가기

'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.

연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.